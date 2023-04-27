Адвокат из Уфы рассказал, что грозит вандалам, облившим доску памяти с участником СВО

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Ранее в Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску в честь погибшего в ходе СВО Ильфата Яхиярова. Доска была установлена районной администрацией на доме, где проживает семья погибшего несколько месяцев назад. Как сообщал корреспондент Mkset с места происшествия, по данному факту идет проверка для установления всех обстоятельств.
Примечательно, что буквально над доской установлена камера видеонаблюдения. Помимо этого камера установлена также и за углом дома. Можно предположить, что две камеры на доме далеко не единственные в округе, ведь поблизости находятся башкирская гимназия, продуктовый магазин и Демский парк.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился к уфимскому адвокату Роману Петрову.
— В сегодняшних условиях это однозначно не вандализм и не административное правонарушение. Полагаю, что будет возбуждено уголовное дело по дискредитации ВС РФ, — высказал свое мнение юрист.
Важно отметить, что произошедшее, по данным источника Mkset, стало известно администрации района, и найти тех, кто совершил акт вандализма, стало своего рода «делом чести».
Напомним, ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки об ужесточении законодательства за дискредитацию ВС РФ. Так, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.
О погибшем Ильфате Ахиярове известно, что он родился 16 августа 1988 года в городе Дюртюли. Учился в Бирском кооперативном техникуме, призван в Вооруженные силы РФ на военную службу в 2007 году. С 2009 года служил по контракту, работал водителем в военной части №63494 поселка Алкино Чишминского района. Подробнее о военнослужащем, на чьих похоронах присутствовал глава республики, Mkset рассказывал здесь.