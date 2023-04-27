Адвокат из Уфы рассказал, что грозит вандалам, облившим доску памяти с участником СВО

Напомним, ранее Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки об ужесточении законодательства за дискредитацию ВС РФ. Так, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.