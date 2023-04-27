84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ

За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с обществом «Знание» в различных форматах, в том числе, жители Новых регионов России. Более 80% россиян выразили доверие российскому обществу «Знание», говорится в исследовании просветительской организации и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу общества «Знание».