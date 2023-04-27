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84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ

27 апреля 2023, 05:05
Фото: 1MI
По данным исследования Общества «Знание» и ВЦИОМ, 89% студентов и 87% школьников доверяют лекторам Российского общества «Знание»

За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с обществом «Знание» в различных форматах, в том числе, жители Новых регионов России. Более 80% россиян выразили доверие российскому обществу «Знание», говорится в исследовании просветительской организации и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу общества «Знание».

Совместное исследование российского общества «Знание» и Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное в 2023 году, показало, что просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 [лет] и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше — 87% и 89% соответственно, — сообщается в релизе.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ» проводился в марте 2023 года. В опросе приняли участие 3 600 россиян старше 14 лет, 1 600 из которых — жители новых регионов. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного опроса (CATI) и уличного опроса. При этом подчеркивается, что предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Отмечается, что за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах — смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах «Знания».

Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе «Знание», пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на общество «Знание» большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество, — приводятся слова генерального директора общества Максима Древаля.

Президент Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество „Знание“. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию РФ глава государства заявил о необходимости „перезапустить работу“ общества „Знание“ на современной цифровой платформе. „Знание“ осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

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