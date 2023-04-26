Власти Уфы рассказали, кто смотрит за «домом смерти», где гибнут люди

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
«Дом смерти» вновь оправдывает свое название и скандальную репутацию. Так, минувшей ночью в лифтовую шахту недостроенного дома по адресу Кирова, 43/2 с высоты нескольких метров упала 20-летняя девушка. Двумя неделями ранее здесь же 17-летняя девушка упала с пятого этажа дома. К счастью, она выжила и сейчас ей занимаются медики. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику. Однако далеко не все «посетители» отделались травмами.
По мнению местных жителей, дом не приобрел бы такой популярности, если бы его территория была огорожена должным образом. Несмотря на установленный по периметру здания забор, проникнуть в дом можно практически беспрепятственно, чем охотно пользуются любители острых ощущений. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу уфимской администрации.
— Силами коммунальных служб района проводится регулярный осмотр ограждения, при необходимости производиться ремонт, — сообщили в мэрии Уфы.
Однако, судя по тому, как часто упоминания "Дома смерти" мелькают в новостных сводках, усилий коммунальных служб все же не хватает. К примеру, весной этого года на территорию дома проникла группа подростков, которые, по словам местных жителей, взобравшись на крышу, бросали камнями в случайных прохожих.