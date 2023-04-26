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Published Сегодня, 13:09

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Власти Уфы рассказали, кто смотрит за «домом смерти», где гибнут люди

26 апреля 2023, 13:09
Фото: mkset.ru
Скандальный дом по улице Кирова вновь оказался в центре внимания

«Дом смерти» вновь оправдывает свое название и скандальную репутацию. Так, минувшей ночью в лифтовую шахту недостроенного дома по адресу Кирова, 43/2 с высоты нескольких метров упала 20-летняя девушка. Двумя неделями ранее здесь же 17-летняя девушка упала с пятого этажа дома. К счастью, она выжила и сейчас ей занимаются медики. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику. Однако далеко не все «посетители» отделались травмами.

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По мнению местных жителей, дом не приобрел бы такой популярности, если бы его территория была огорожена должным образом. Несмотря на установленный по периметру здания забор, проникнуть в дом можно практически беспрепятственно, чем охотно пользуются любители острых ощущений. За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу уфимской администрации.

— Силами коммунальных служб района проводится регулярный осмотр ограждения, при необходимости производиться ремонт, — сообщили в мэрии Уфы.

Однако, судя по тому, как часто упоминания "Дома смерти" мелькают в новостных сводках, усилий коммунальных служб все же не хватает. К примеру, весной этого года на территорию дома проникла группа подростков, которые, по словам местных жителей, взобравшись на крышу, бросали камнями в случайных прохожих.

 

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#Азамат Нухов#Общество#Город
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