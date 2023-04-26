Власти Уфы рассказали, кто смотрит за «домом смерти», где гибнут люди

«Дом смерти» вновь оправдывает свое название и скандальную репутацию. Так, минувшей ночью в лифтовую шахту недостроенного дома по адресу Кирова, 43/2 с высоты нескольких метров упала 20-летняя девушка. Двумя неделями ранее здесь же 17-летняя девушка упала с пятого этажа дома. К счастью, она выжила и сейчас ей занимаются медики. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику. Однако далеко не все «посетители» отделались травмами.