В Уфе открылась уникальная клиника лечения боли в спине и суставах

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Одно из самых распространенных заболеваний XXI века — грыжа межпозвоночного диска. Почему? Одна из причин этого заболевания — сидячий и малоподвижный образ жизни. А также чрезмерные нагрузки, подъем тяжестей, стресс и неправильное лечение многих отправляет на операцию.
Клиника TEMED, которая работает уже более 15 лет, специализируется на лечении межпозвоночных грыж. TEMED насчитывает 9 клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, с апреля начала работу клиника и в Уфе. Редакция Mkset поговорила с главным врачом уфимской клиники, неврологом Эльвиной Такиевой о специфике такого лечения и его востребованности в Уфе и Башкирии.
— Наш профиль — лечение боли в спине и суставах. Мы не только лечим и способствуем уменьшению межпозвонковых протрузий и грыж, но также занимаемся остеохондрозами, радикулопатией, артрозами, миофасциальным синдромом и пр. В общем, решаем проблемы, связанные с болью в спине и суставах, с которыми сталкиваются большинство людей в современном мире, — подчеркивает Эльвина Такиева.
В Башкирии проживает более 4 млн человек, а ведущие отрасли в регионе — это агропромышленный комплекс, металлургия, машиностроение, нефтехимическое производство, то есть это тяжелые нагрузки, провоцирующие появление грыж. Клиника TEMED предлагает лечение грыж, если для этого есть возможность и необходимость. Как говорят врачи, лучшая операция — та, которую удалось избежать.
Современная медицина не способна полностью остановить процессы дегенерации тканей позвоночника, но их можно замедлить с помощью запатентованной программы модулируемой резорбции.
— Мы стараемся влиять на естественные механизмы в организме, которые в итоге приводят к уменьшению размеров грыжи или к ее исчезновению. По нашей статистике, в среднем 9 из 10 пациентов избегают операции, уменьшив грыжу и избавившись от боли в спине с помощью модулируемой резорбции, — уточняет Эльвина Такиева.
Очень важно не откладывать лечение, если вы столкнулись с проблемой. Потому что на ранних стадиях лечение проходит более эффективно. Через два-три месяца после первого курса в клинике проверяют, как диск отреагировал на лечение с помощью МРТ. Если положительно — работа продолжается до достижения поставленных целей.
В клинике TEMED делают особый акцент на открытость врачей по отношению к пациентам. Первичный прием длится 60 минут. Первым делом специалисты беседуют: собирают анамнез, жалобы. После специалист проводит нейроортопедический осмотр, изучает подвижность суставов. Далее — детальный разбор МРТ с разъяснениями по снимку. Определяют причину боли в спине, ведь самое важное — понять, почему болит. Пациенту объясняют механизмы формирования болевого синдрома. После этого вам рассказывают алгоритм лечения, какие есть варианты, особенности и даю дальнейшие рекомендации, как не навредить.
— На протяжении всего курса пациент работает с лечащим врачом, который проводит процедуры и занимается мониторингом его состояния, своевременно реагирует на изменения. Это забота и поддержка не только в профессиональном отношении, но и в психологическом плане. Мы практикуем более индивидуальный подход, чем это обычно принято в клиниках, где пациент пришел, ушел — и потерялся. В клинике TEMED пациента ждут, мы готовы приложить все усилия, чтобы помочь. Даже если вы решите не лечиться в клинике, то все равно будете знать, что делать и как поспособствовать своему выздоровлению, — комментирует Эльвина Такиева.
Также отметим, что в клинике есть инструменты для оценки и контроля состояния пациента. Например, «Дневник боли» — бот в телеграме, с помощью которого пациент фиксирует свое самочувствие. Это позволяет врачу отслеживать динамику, чтобы в случае отклонений оперативно выйти на связь, проанализировать ситуацию и скорректировать план лечения.
Клиника оснащена современным европейским оборудованием для физиотерапии. Во время активной фазы лечения могут проводиться рефлексотерапия, лазеротерапия, медицинский массаж, ударно-волновая терапия, кинезиотейпирование, высокоинтенсивная магнитотерапия, введение регенеративной плазмы и пролотерапия. Цены указываются сразу «под ключ», то есть без навязывания лишних услуг.
Важно, что в клинике TEMED в Уфе лечением проблем спины и суставов занимаются уроженцы Башкирии, которые не только знают национальный язык, но и учитывают менталитет региона. В свою очередь, врачи постоянно работают над повышением своей квалификации, проходят стажировки, чтобы оставаться лучшими в своем деле. В этом плане неудивительно, что уже накануне открытия клиники в Уфе в лист ожидания записалось более 150 пациентов.
Ученые еще не придумали, как полностью остановить старение позвоночника. Но с помощью новейшего лечения и доказательной медицины можно улучшить состояние спины и продлить активную жизнь без боли.
Клиника TEMED
Адрес: г. Уфа, ул. Революционная, 41
Телефон: +7 (3472) 226-17-82
Сайт: temed.ru
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