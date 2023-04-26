В Уфе открылась уникальная клиника лечения боли в спине и суставах

Важно, что в клинике TEMED в Уфе лечением проблем спины и суставов занимаются уроженцы Башкирии, которые не только знают национальный язык, но и учитывают менталитет региона. В свою очередь, врачи постоянно работают над повышением своей квалификации, проходят стажировки, чтобы оставаться лучшими в своем деле. В этом плане неудивительно, что уже накануне открытия клиники в Уфе в лист ожидания записалось более 150 пациентов.