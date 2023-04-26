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В Уфе открылась уникальная клиника лечения боли в спине и суставах

26 апреля 2023, 08:26
Фото: TEMED
Боли в спине, на которые до поры до времени мы не обращаем внимания, — важный сигнал о состоянии организма.

Одно из самых распространенных заболеваний XXI века — грыжа межпозвоночного диска. Почему? Одна из причин этого заболевания — сидячий и малоподвижный образ жизни. А также чрезмерные нагрузки, подъем тяжестей, стресс и неправильное лечение многих отправляет на операцию.

Клиника TEMED, которая работает уже более 15 лет, специализируется на лечении межпозвоночных грыж. TEMED насчитывает 9 клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, с апреля начала работу клиника и в Уфе. Редакция Mkset поговорила с главным врачом уфимской клиники, неврологом Эльвиной Такиевой о специфике такого лечения и его востребованности в Уфе и Башкирии.

— Наш профиль — лечение боли в спине и суставах. Мы не только лечим и способствуем уменьшению межпозвонковых протрузий и грыж, но также занимаемся остеохондрозами, радикулопатией, артрозами, миофасциальным синдромом и пр. В общем, решаем проблемы, связанные с болью в спине и суставах, с которыми сталкиваются большинство людей в современном мире, — подчеркивает Эльвина Такиева.
Главный врач уфимской клиники TEMED, невролог Эльвина ТакиеваГлавный врач уфимской клиники TEMED, невролог Эльвина Такиева
Команда Клиники TEMEDКоманда Клиники TEMED
Главный врач уфимской клиники TEMED, невролог Эльвина Такиева
Фото: TEMED

В Башкирии проживает более 4 млн человек, а ведущие отрасли в регионе — это агропромышленный комплекс, металлургия, машиностроение, нефтехимическое производство, то есть это тяжелые нагрузки, провоцирующие появление грыж. Клиника TEMED предлагает лечение грыж, если для этого есть возможность и необходимость. Как говорят врачи, лучшая операция — та, которую удалось избежать.

Современная медицина не способна полностью остановить процессы дегенерации тканей позвоночника, но их можно замедлить с помощью запатентованной программы модулируемой резорбции.

— Мы стараемся влиять на естественные механизмы в организме, которые в итоге приводят к уменьшению размеров грыжи или к ее исчезновению. По нашей статистике, в среднем 9 из 10 пациентов избегают операции, уменьшив грыжу и избавившись от боли в спине с помощью модулируемой резорбции, — уточняет Эльвина Такиева.
Фото: TEMED

Очень важно не откладывать лечение, если вы столкнулись с проблемой. Потому что на ранних стадиях лечение проходит более эффективно. Через два-три месяца после первого курса в клинике проверяют, как диск отреагировал на лечение с помощью МРТ. Если положительно — работа продолжается до достижения поставленных целей.

В клинике TEMED делают особый акцент на открытость врачей по отношению к пациентам. Первичный прием длится 60 минут. Первым делом специалисты беседуют: собирают анамнез, жалобы. После специалист проводит нейроортопедический осмотр, изучает подвижность суставов. Далее — детальный разбор МРТ с разъяснениями по снимку. Определяют причину боли в спине, ведь самое важное — понять, почему болит. Пациенту объясняют механизмы формирования болевого синдрома. После этого вам рассказывают алгоритм лечения, какие есть варианты, особенности и даю дальнейшие рекомендации, как не навредить.

Фото: TEMED
— На протяжении всего курса пациент работает с лечащим врачом, который проводит процедуры и занимается мониторингом его состояния, своевременно реагирует на изменения. Это забота и поддержка не только в профессиональном отношении, но и в психологическом плане. Мы практикуем более индивидуальный подход, чем это обычно принято в клиниках, где пациент пришел, ушел — и потерялся. В клинике TEMED пациента ждут, мы готовы приложить все усилия, чтобы помочь. Даже если вы решите не лечиться в клинике, то все равно будете знать, что делать и как поспособствовать своему выздоровлению, — комментирует Эльвина Такиева.

Также отметим, что в клинике есть инструменты для оценки и контроля состояния пациента. Например, «Дневник боли» — бот в телеграме, с помощью которого пациент фиксирует свое самочувствие. Это позволяет врачу отслеживать динамику, чтобы в случае отклонений оперативно выйти на связь, проанализировать ситуацию и скорректировать план лечения.

ЛазеротерапияЛазеротерапия
МагнитотерапияМагнитотерапия
Иглорефлексотерапия по методу сухой иглыИглорефлексотерапия по методу сухой иглы
Иглорефлексотерапия по методу сухой иглыИглорефлексотерапия по методу сухой иглы
Лазеротерапия
Фото: TEMED

Клиника оснащена современным европейским оборудованием для физиотерапии. Во время активной фазы лечения могут проводиться рефлексотерапия, лазеротерапия, медицинский массаж, ударно-волновая терапия, кинезиотейпирование, высокоинтенсивная магнитотерапия, введение регенеративной плазмы и пролотерапия. Цены указываются сразу «под ключ», то есть без навязывания лишних услуг.

Важно, что в клинике TEMED в Уфе лечением проблем спины и суставов занимаются уроженцы Башкирии, которые не только знают национальный язык, но и учитывают менталитет региона. В свою очередь, врачи постоянно работают над повышением своей квалификации, проходят стажировки, чтобы оставаться лучшими в своем деле. В этом плане неудивительно, что уже накануне открытия клиники в Уфе в лист ожидания записалось более 150 пациентов.

Ученые еще не придумали, как полностью остановить старение позвоночника. Но с помощью новейшего лечения и доказательной медицины можно улучшить состояние спины и продлить активную жизнь без боли.

Клиника TEMED

Адрес: г. Уфа, ул. Революционная, 41

Телефон: +7 (3472) 226-17-82

Сайт: temed.ru

Телеграм-канал, где каждую неделю врачи проводят прямые эфиры: t.me/temedru

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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