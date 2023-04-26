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В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску памяти участника СВО

26 апреля 2023, 12:14
Фото: mkset.ru
На месте работает полиция

В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску, установленную на доме, где проживал погибший в СВО. Об этом Mkset сообщили читатели.

На кадрах видеозаписи видно, что мемориальную доску, установленную на жилом доме в Деме по улице Островского, 16/1, в честь Ильфата Ахиярова, залили красной краской.

Как передает с места событий корреспондент Mkset, в настоящий момент краску с доски уже отмыли. Также здесь работают сотрудники полиции, выясняющие обстоятельства произошедшего. Предполагается, что полиция ищет камеры видеонаблюдения - по одной из версий, доску облили краской еще в понедельник.

Видео: mkset.ru
#Азамат Нухов#Видео#Общество#Происшествия#Город
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