В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску памяти участника СВО

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску, установленную на доме, где проживал погибший в СВО. Об этом Mkset сообщили читатели.
На кадрах видеозаписи видно, что мемориальную доску, установленную на жилом доме в Деме по улице Островского, 16/1, в честь Ильфата Ахиярова, залили красной краской.
Как передает с места событий корреспондент Mkset, в настоящий момент краску с доски уже отмыли. Также здесь работают сотрудники полиции, выясняющие обстоятельства произошедшего. Предполагается, что полиция ищет камеры видеонаблюдения - по одной из версий, доску облили краской еще в понедельник.