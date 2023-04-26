В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску памяти участника СВО

Как передает с места событий корреспондент Mkset, в настоящий момент краску с доски уже отмыли. Также здесь работают сотрудники полиции, выясняющие обстоятельства произошедшего. Предполагается, что полиция ищет камеры видеонаблюдения - по одной из версий, доску облили краской еще в понедельник.