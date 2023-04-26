«Гуляла в три часа ночи»: в «доме смерти» в Уфе произошло очередное ЧП

Первый несчастный случай произошел здесь в январе 2018 года. В шахтах рабочие обнаружили тело девушки — ей оказалась 22-летняя студентка Гузель Г. Примечательно, что тело девушки нашли лишь спустя месяц после начала ее поисков. С каждым годом количество жертв неумолимо растет. Но никто не может или не хочет повлиять на ситуацию. В центре города за хлипким забором продолжает стоять дом, где гибнут и получают травмы дети. Подробнее о том, как «Дом смерти» получил свое название, Mkset рассказывал здесь.