«Гуляла в три часа ночи»: в «доме смерти» в Уфе произошло очередное ЧП

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:51
В Уфе поздней ночью молодая девушка упала в шахту лифта с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел в скандально известном «доме смерти» по адресу ул. Кирова, 43/2. Её удалось спасти сотрудникам Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы.
Сообщается, что девушка вместе в компании знакомых решили прогуляться по территории недостроенного здания около трех часов ночи. В какой-то момент девушка оступилась и упала вниз.
— Для того чтобы эвакуировать пострадавшую, сотрудники ПСО, используя альпинистское снаряжение и лестницу, спустились в лифтовую шахту, на носилках подняли девушку наверх и передали медикам, — прокомментировали в УГЗ Уфы.
Отметим, что это не первый раз, когда аналогичные инциденты происходят на территории скандального недостроя. Так, несколькими неделями ранее в шестого этажа дома выпала 17-летняя девушка. Несмотря на падение с большой высоты, девушка выжила. Как сообщили в Минздраве, ей понадобилась операция, при этом медики отмечают положительную динамику в лечении.
Первый несчастный случай произошел здесь в январе 2018 года. В шахтах рабочие обнаружили тело девушки — ей оказалась 22-летняя студентка Гузель Г. Примечательно, что тело девушки нашли лишь спустя месяц после начала ее поисков. С каждым годом количество жертв неумолимо растет. Но никто не может или не хочет повлиять на ситуацию. В центре города за хлипким забором продолжает стоять дом, где гибнут и получают травмы дети. Подробнее о том, как «Дом смерти» получил свое название, Mkset рассказывал здесь.