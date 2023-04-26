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В Уфе частным лицам запретят запускать беспилотники

26 апреля 2023, 15:58
Фото: 1MI

9 мая в Уфе нельзя будет запустить в небо квадрокоптер из-за празднования Дня Победы

Юридическим лицам запустить в небо квадрокоптер можно будет лишь с разрешения мэрии.

В пресс-службе мэрии Уфы рассказали о том какие ограничения на запуск квадрокоптеров и прочих беспилотных летательных аппаратов будут действовать ограничения. Продлятся они на время празднования Дня Победы, 9 мая.

Организация полета квадракоптера будет доступна юридическим лицам, однако им для этого необходимо получить разрешение в Управлении транспорта и связи мэрии Уфы. Разрешение на полет квадрокоптеров, принадлежащих частным лицам, в период празднования Дня Победы в Уфе не будут выдаваться.

Дополнительно в пресс-службе мэрии напомнили, что во время пролета легкой авиации съемка беспилотными летательными аппаратами запрещена.

Напомним, в Уфе в День Победы пройдет множество торжественных мероприятий, включая парад военной техники, концерт и фейрверк. 

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