В Уфе частным лицам запретят запускать беспилотники

Организация полета квадракоптера будет доступна юридическим лицам, однако им для этого необходимо получить разрешение в Управлении транспорта и связи мэрии Уфы. Разрешение на полет квадрокоптеров, принадлежащих частным лицам, в период празднования Дня Победы в Уфе не будут выдаваться.