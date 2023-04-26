В Уфе частным лицам запретят запускать беспилотники

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В пресс-службе мэрии Уфы рассказали о том какие ограничения на запуск квадрокоптеров и прочих беспилотных летательных аппаратов будут действовать ограничения. Продлятся они на время празднования Дня Победы, 9 мая.
Организация полета квадракоптера будет доступна юридическим лицам, однако им для этого необходимо получить разрешение в Управлении транспорта и связи мэрии Уфы. Разрешение на полет квадрокоптеров, принадлежащих частным лицам, в период празднования Дня Победы в Уфе не будут выдаваться.
Дополнительно в пресс-службе мэрии напомнили, что во время пролета легкой авиации съемка беспилотными летательными аппаратами запрещена.
Напомним, в Уфе в День Победы пройдет множество торжественных мероприятий, включая парад военной техники, концерт и фейрверк.