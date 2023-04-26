В центре Уфы заметили военную технику

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
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Updated Сегодня, 14:34
26 апреля в Уфе по улице Карла Маркса была замечена машина, напоминающая военную. Ее на большегрузе вывозили с территории административного здания ГУП «Башавтотранс» по той же улице. Очевидцы предполагают, что технику готовят для участия в грядущем параде Победы.
Напомним, на прошлой неделе стало известно об отмене на федеральном уровне шествия Бессмертного полка. В понедельник же 24 апреля о том, какие мероприятия пройдут в Уфе в день Победы на оперативном совещании в правительстве республики рассказал Радий Хабиров.