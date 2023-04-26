В центре Уфы заметили военную технику

Напомним, на прошлой неделе стало известно об отмене на федеральном уровне шествия Бессмертного полка. В понедельник же 24 апреля о том, какие мероприятия пройдут в Уфе в день Победы на оперативном совещании в правительстве республики рассказал Радий Хабиров.