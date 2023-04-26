В Башкирии именем первого президента Муртазы Рахимова назвали еще два учреждения

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Память первого президента республики Муртазы Рахимова увековечили в Кугарчинском районе и в городе Кумертау. Согласно постановлению правительства Башкирии, имя Муртазы Рахимова было присвоено Башкирской гимназии села Мраково и Башкирской республиканской гимназии-интернат № 3.
Сообщается, что переименовали учреждения в рамках исполнения указа Главы РБ «Об увековечении памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова».
Напомним, что в Уфе появится памятник первому президенту Башкирии и мемориальная доска на доме, где он проживал. Памятник будет изготавливать скульптор Салават Щербаков, ранее создавший памятник генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади.