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В Башкирии именем первого президента Муртазы Рахимова назвали еще два учреждения

26 апреля 2023, 05:01
Фото: mkset.ru
Соответствующие постановления подписал премьер-министр Андрей Назаров.

Память первого президента республики Муртазы Рахимова увековечили в Кугарчинском районе и в городе Кумертау. Согласно постановлению правительства Башкирии, имя Муртазы Рахимова было присвоено Башкирской гимназии села Мраково и Башкирской республиканской гимназии-интернат № 3.

Сообщается, что переименовали учреждения в рамках исполнения указа Главы РБ «Об увековечении памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова».

Напомним, что в Уфе появится памятник первому президенту Башкирии и мемориальная доска на доме, где он проживал. Памятник будет изготавливать скульптор Салават Щербаков, ранее создавший памятник генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади.

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#Элина Сайфранова
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