Таунхаус против квартиры. Что комфортнее для семьи с детьми?

Квадратный метр в таунхаусе стоит дешевле, чем в квартире. Если сравнить цены в уфимской новостройке и коттеджном посёлке «Гудвилл Парк», то мы увидим разницу более, чем в 1,5 раза! При покупке трёхкомнатной квартиры площадью 80 кв. м ваш бюджет составит около 11 000 000 рублей, а ипотечная ставка будет от 6 до 11%. При этом, чтобы воспользоваться программами с государственным субсидированием у вас на руках должно быть минимум 5 000 000 рублей для оплаты первоначального взноса. Если вы решите внести минимальный первоначальный взнос 10%, то следующие 30 лет каждый месяц вы должны будете отдавать банку 93,5 тысячи рублей[1].