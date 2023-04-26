Таунхаус против квартиры. Что комфортнее для семьи с детьми?

Posted Вчера, 12:35
Published Вчера, 12:35
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Жилой фонд в России постепенно меняется, и в начале XXI века в моду снова вошло малоэтажное строительство. Одним из популярных трендов современного рынка недвижимости стало совмещение городского комфорта с прелестями загородной жизни. Поэтому все больше покупателей задумывается над вопросом, что лучше купить — квартиру или таунхаус. А застройщики Уфы, в свою очередь, следят за движением рынка и создают жилье под запросы потенциальных собственников. Такую идею воплощает в жизнь девелопер ГК «Жилой Квартал».
Коттеджный посёлок «Гудвилл Парк» возводится в экологически чистом месте. Не смотря на непосредственную близость к городу роза ветров в Уфе и её окрестностях такова, что ветра практически никогда не дуют в восточном (северо-восточном) направлении, а это значит, что вам не придётся дышать смогом мегаполиса и вредных производств.
Квадратный метр в таунхаусе стоит дешевле, чем в квартире. Если сравнить цены в уфимской новостройке и коттеджном посёлке «Гудвилл Парк», то мы увидим разницу более, чем в 1,5 раза! При покупке трёхкомнатной квартиры площадью 80 кв. м ваш бюджет составит около 11 000 000 рублей, а ипотечная ставка будет от 6 до 11%. При этом, чтобы воспользоваться программами с государственным субсидированием у вас на руках должно быть минимум 5 000 000 рублей для оплаты первоначального взноса. Если вы решите внести минимальный первоначальный взнос 10%, то следующие 30 лет каждый месяц вы должны будете отдавать банку 93,5 тысячи рублей[1].
А при выборе загородного жилья с той же площадью 80 кв. м в посёлке «Гудвилл Парк», например таунхауса Афина, бюджет вашей покупки сократиться до 7 180 000 рублей с возможностью оформления «Сельской ипотеки» под скромные 3% годовых. И тогда при минимальном первоначальном взносе 1 436 000 рублей, ваш ежемесячный платёж составит всего 27,3 тысяч рублей[2].
При этом у вас будет ещё и собственный участок площадью 3,5 сотки. Из чего вытекает следующий плюс!
Жизнь в окружении природы прекрасно сказывается на самочувствии и настроении. Образ жизни становится активнее — появляется больше возможностей для здорового и интересного досуга. Своя земля — предмет мечтаний горожан, стремящихся переехать за город. Ведь так приятно в любой момент выйти позагорать или почитать на свежем воздухе. Форма собственности в посёлке «Гудвилл Парк» даёт возможность распоряжаться землёй так как вам захочется. Вы можете организовать детскую площадку, мангальную зону, поставить баню, посадить растения по своему вкусу и организовать ландшафтный сад для отдыха.
Сегодня на рынке недвижимости в городской черте наблюдается тренд сокращения не только площади квартир, но и комнатности. Большинство застройщиков Уфы предусматривают в своих проектах в среднем 10% 3-комнатных и до 5% 4-комнатных квартир. Что затрудняет поиск достойного варианта для большой семьи.
В загородной же недвижимости, наоборот, большинство планировочных решений домов рассчитаны на то, чтобы у каждого члена даже очень большой семьи было личное пространство.
Среди проектов ГК «Жилой Квартал» есть варианты таунхаусов с площадью от 63 до 117 кв. м, где даже компактная «Дана» предусматривает просторную кухню-гостиную и 2 спальни. Что отлично подойдёт для семьи с 1 ребёнком или 2 однополыми детьми с небольшой разницей в возрасте.
Если же ваша семья больше, то отличным выбором для 4-5 человек станет двухэтажный таунхаус «Виктория», с 3 изолированными спальнями, большой гостиной зоной, которую при необходимости можно использовать как спальню и комфортной кухней.
Согласитесь, что практически каждый из жителей городских квартир хотя бы раз сталкивался с проблемами исходящими от соседей. Соседи с права делают ремонт, снизу скулит собака, слева любят громкую музыку, а у соседей сверху протекли трубы, поэтому воду отключили всему стояку.
Загородное же жильё в этом плане более комфортно. Например, несмотря на достаточно широкую линейку планировок все проекты таунхаусов в ГК «Жилой Квартал» предусматривают только варианты для двух семей, а это значит, что договориться будет гораздо проще.
Кроме того, на сегодняшний день всё более популярным становится выкуп обеих частей таунхауса одной семьёй. В одной части дома обычно живут родители, а вторую часть отдают взрослым детям. Таким образом каждая семья имеет индивидуальное жильё, но при этом они живут рядом и у молодой семьи нет вопросов с кем оставить маленьких детей, а старшее поколение может рассчитывать на помощь по дому.
Терраса в городской квартире — опция, которая встречается в проектах высоких классов, в бизнес- и элит-сегменте: в квартире она стоит дорого. В таунхаусе терраса — часть дома и одновременно двора, за нее не нужно доплачивать.
Житель таунхауса не ищет место для парковки своего автомобиля — оно у него есть. Чаще всего это площадка прямо у дома, на переднем дворе. Не нужно далеко идти или нести сумки с продуктами: автомобиль от входной двери отделяют несколько ступенек. Вид из окна такой паркинг не портит, потому что, во-первых, уровень первого этажа находится чуть выше земли, а во-вторых, других машин под окнами таунхауса нет, только своя. А ей простительно.
Напомним, что коттеджный посёлок «Гудвилл Парк» — это комфортабельный жилой комплекс малоэтажной застройки от крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
До остановки всего несколько минут неторопливым шагом. А доехать до города на автомобиле можно в среднем за 15 минут, при этом транспортная доступность на сегодняшний день обеспечивается 2 подъездными путями и до поселка Шмидтово можно доехать как с южной, так и с северной части города Уфы через трассу М5. А совсем скоро будет реализован ещё и «Восточный» выезд из города.
Прямо на территории коттеджного комплекса уже строится школа, а в близлежащем посёлке Шамонино есть 2 детских сада и центр раннего развития. В непосредственной близости от «Гудвилл Парка» есть всё, что может понадобиться для комфортной жизни: магазины крупных продуктовых сетей, ФАП и аптеки, 2 кафе и служба доставки еды на дом, тренажёрный зал и спортивный центр, салоны красоты, массажа и косметологии.
Также важно отметить, что на сегодняшний день в коттеджном комплексе «Гудвилл Парк» в наличии есть готовые таунхаусы, а это значит, что переехать вы сможете в ближайшее время. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
[1] Сумма ежемесячного платежа рассчитана при условии: средневзвешенная ипотечная ставка 11%, сумма кредита 9 900 000 ₽, срок кредита 30 лет.
[2] Сумма ежемесячного платежа рассчитана при условии: ипотечная программа «Сельская ипотека» от Россельхозбанка, годовая ставка 3%, сумма кредита 5 744 000 руб. (по 2 872 000 рублей на каждого из супругов), срок кредита 25 лет.