Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении за государственную измену

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
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Ранее, на заседании Государственной думы, были поддержаны поправки к законопроекту об ужесточении ответственности за государственную измену, которые предусматривают введение пожизненного лишения свободы в качестве максимального наказания за данный вид преступления, пишет RT.
В настоящее время, согласно законодательству Российской Федерации, государственная измена карается лишением свободы на срок до 20 лет.