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Published Сегодня, 18:59

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Updated Сегодня, 19:00

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном заключении за государственную измену

26 апреля 2023, 18:59
По информации РИА Новости, законопроект о введении пожизненного заключения за государственную измену был одобрен Советом Федерации на заседании.

Ранее, на заседании Государственной думы, были поддержаны поправки к законопроекту об ужесточении ответственности за государственную измену, которые предусматривают введение пожизненного лишения свободы в качестве максимального наказания за данный вид преступления, пишет RT.

В настоящее время, согласно законодательству Российской Федерации, государственная измена карается лишением свободы на срок до 20 лет.

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