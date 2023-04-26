«Шипело»: уфимка обратилась к спасателям после нежданной встречи

Отметим, что это не первый раз, когда уфимцы сталкиваются с незваными гостями в своих домах. Так, ранее уфимцы рассказали о нашествии крыс в доме по улице Шафиева. По словам автора сообщения, в квартиру на втором этаже грызуны лезут из подвала по канализации. Тем временем управляющая компания «бездействует».