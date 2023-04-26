«Шипело»: уфимка обратилась к спасателям после нежданной встречи

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Башкирии змея заползла в частный дом. Проникнув в жилище, пресмыкающееся спряталось за батареей. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
Как рассказывает хозяйка дома, выйдя в коридор, она услышала шипение, исходящее со стороны батареи. Чтобы определить откуда исходит звук, она подошла поближе и увидела притаившуюся за батареей змею.
Вероятно, змея заползла в дом в поисках теплого места, которым для неё и стала батарея. Судя по черному окрасу и желтым пятнам, это был уж.
На место выехали сотрудники ПСО Управления гражданской защиты г. Уфы. Спасатели вытащили змею из насиженного места, отвезли в поле и отпустили на волю
Отметим, что это не первый раз, когда уфимцы сталкиваются с незваными гостями в своих домах. Так, ранее уфимцы рассказали о нашествии крыс в доме по улице Шафиева. По словам автора сообщения, в квартиру на втором этаже грызуны лезут из подвала по канализации. Тем временем управляющая компания «бездействует».