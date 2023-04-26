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Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Роспотребнадзор сообщил о правилах посещения кафе и ресторанов с домашними животными

26 апреля 2023, 18:44
Роспотребнадзор объясняет, каким образом регулируется посещение кафе и ресторанов вместе с домашними животными.

В пресс-службе ведомства отмечается, что на данный момент не существует единого федерального закона, который бы регулировал этот вопрос.

Однако, существуют подзаконные акты и региональное законодательство, которые могут устанавливать запрет на посещение предприятий торговли и общественного питания с животными, пишет RT.

Кроме того, сами хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно вводить ограничения на посещение своих предприятий лицами с животными. Вместе с тем, санитарное законодательство запрещает содержание животных на предприятиях торговли и общественного питания.

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