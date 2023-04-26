Роспотребнадзор сообщил о правилах посещения кафе и ресторанов с домашними животными

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
В пресс-службе ведомства отмечается, что на данный момент не существует единого федерального закона, который бы регулировал этот вопрос.
Однако, существуют подзаконные акты и региональное законодательство, которые могут устанавливать запрет на посещение предприятий торговли и общественного питания с животными, пишет RT.
Кроме того, сами хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно вводить ограничения на посещение своих предприятий лицами с животными. Вместе с тем, санитарное законодательство запрещает содержание животных на предприятиях торговли и общественного питания.