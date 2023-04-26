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Полиция начала проверку из-за оскверненной мемориальной доски участнику СВО в Уфе

26 апреля 2023, 14:01
Фото: mkset.ru
Вандалов уже ищут правоохранители.

В Уфе ситуация с облитой красной краской мемориальной доской участнику СВО Ильфату Ахиярову стала поводом для проверки. В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset пояснили, что данный факт зарегистрирован в Управлении МВД России по городу Уфе. Сотрудниками полиции проводится проверка  и осуществляются необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к происшествию.

Напомним, в соцсетях стало распространяться видео на котором неравнодушный гражданин снимает мемориальную доску на торце дома по улице Островского в Демском районе Уфы. Корреспондент Mkset отправился на место событий, однако памятную доску застал чистой, однако под ней и над ней виднелись брызги красной краски. Примечательно, что буквально в метре от мемориальной доски установлена камера видеонаблюдения.

Mkset подготовил материал с известной о погибшем военнослужащем.

В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску памяти участника СВО
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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