Полиция начала проверку из-за оскверненной мемориальной доски участнику СВО в Уфе

Напомним, в соцсетях стало распространяться видео на котором неравнодушный гражданин снимает мемориальную доску на торце дома по улице Островского в Демском районе Уфы. Корреспондент Mkset отправился на место событий, однако памятную доску застал чистой, однако под ней и над ней виднелись брызги красной краски. Примечательно, что буквально в метре от мемориальной доски установлена камера видеонаблюдения.