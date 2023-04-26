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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Почему собаки перестают подчиняться хозяину: причины и решения

26 апреля 2023, 11:31
Ветеринар Богдан Галкин сообщил, что когда собака перестает подчиняться хозяину, проявляя при этом попытки убежать, агрессивность и кусается, это может быть вызвано разными причинами.

Некоторые из них включают жестокое обращение со стороны хозяина, недостаточную социализацию, неправильную дрессировку, страх или проблемы со здоровьем, сообщил в беседе с NEWS.ru врач. Кроме того, избалованность и вседозволенность также могут привести к такому поведению у собаки. Возможно, у животного просто пропал интерес к работе с хозяином. Чтобы избежать этого, важно периодически повторять команды, которые собака уже знает, чтобы она не забывала их. Это особенно важно для тех, кто хочет, чтобы их питомец был послушным и повиновался командам.

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