Пермь празднует юбилей. Куда сходить и что посмотреть в столице Прикамья?

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В этом году Пермь торжественно отмечает 300-летие со дня своего основания. Специально к юбилею краевой столицы Центром развития туризма был создан сайт, на котором размещено девять маршрутов по Перми для путешественников, предпочитающих изучать город самостоятельно.
Также на сайте опубликованы юбилейные предложения от туроператоров. Организованные туры распределены по тематическим блокам: гастрономические, культурно-познавательные, театральные, промышленные, детские, архитектурные, мода и стиль, трамвайные и другие.
Properm.ru рассказывает подробнее об одном из самостоятельных маршрутов.
Маршрут предлагает путешественникам посетить места, связанные с креативом, творчеством и современным искусством. Начать путешествие жителям и гостям Пермского края предлагается с туристского информационного центра. Недалеко отсюда находится знаменитая скульптура «Пермяк — соленые уши», в 2009 году получившая звание «Самый странный памятник России» по версии журнала «Русский мир». Напротив ЦУМа установлен символ герба Пермского края — медведь. Говорят, если потереть ему нос, то вас ждет удача во всех делах.
Далее по маршруту путешественник попадает в Старокирпичный переулок. Здесь можно вкусно поесть и встретиться с ценителями музыки и театра. В уютном лофт-пространстве есть частная филармония, модные кафе, фотозоны и современные декорации. Особенно местные жители любят местную скульптуру енота Фёдора: наряжают его в вязаные береты, шарфы и носки.
Известный во всем мире Пермский театр оперы и балета ежедневно восхищает зрителя классическими и современными постановками. Туристу будет интересно прогуляться по театральному скверу. Он окружен архитектурным ансамблем старой губернской Перми. Среди зданий — дом Смышляева, здание Мариинской гимназии, особняк Тупицыных. После посещения театрального сквера можно заглянуть в еще одно историческое здание — дом купца Попова. После кофе-брейка путешественнику предлагается посетить дом Мешкова — роскошный купеческий особняк, в котором расположен краеведческий музей. В его коллекции собраны экспонаты — от изделий в пермском зверином стиле до предметов советского быта. К дому Мешкова примыкает небольшая терраса с прекрасным видом на Каму.
Самый известный пермский арт-объект «Счастье не за горами» ждет путешественников на набережной. Он успел запомниться зрителю по сериалу «Реальные пацаны», фильму «Географ глобус пропил» и клипу американского рэпера Kanye West «White Dress».
Для уставших от долгой прогулки гостей города на берегу Камы открыты пермские рестораны. В завершение однодневного путешествия туристы могут заглянуть в Пермскую художественную галерею, а затем — в особняк Токаревой, который можно назвать пермским центром коми-пермяцкой культуры. Здесь путешественникам предлагается попробовать аутентичную кухню (например, посикунчики или пирожки с начинкой из побегов полевого хвоща) и приобрести необычные сувениры (с пермским звериным стилем, обвинской росписью или пермским периодом).