«Пересядем на велосипеды»: как уфимцы отреагировали на отмену популярных автобусов

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Накануне стало известно, что частный перевозчик Виктор Искалин отказался от двух последних маршрутов в Уфе — №118 и 165т. Данное решение предприниматель принял в связи с травлей, которую против него якобы развязало руководство республики.
В связи с чем Центр организации перевозок республики Башкортостан предложил альтернативные маршруты, но добраться из Уфы до Иглино и Тавтиманово и в обратном направлении жители смогут только с пересадками.
Восприняли новость жители города негативно, в социальных сетях даже звучат предложения написать коллективное заявление в Минтранс, Ространснадзор, прокуратуру и президенту Владимиру Путину.
— Цены на проезд взвинтят и с пересадками. Хорошо придумали, — выражает недовольство Наталья Х.
— И сколько будем стоять ждать этот "Башавтотранс"? — спрашивает Гузель Х. о предложенных властями альтернативных маршрутах.
— До Нового года прекрасно можно было ездить, что натворили? Как людям ездить? Лишь бы побольше денег с людей сдирать, — Татьяна Л.
Некоторые пользователи поддерживают решение частного перевозчика убрать маршруты. Так, Лелька К. считает, что это послужит наказанием для тех, кто «ноет и пишет Хабирову жалобы».
— Из-за этих нелюдей сейчас вся объездная страдает. Дети по трассе в школу ходят, старики пенсию на такси тратят только потому, что одна увидела грязь в газели, а другая не поместилась туда. […] Теперь пешком походят или деньги на такси потратят, начнут своими извилинами шевелить, — заявляет женщина.
Даниил А. сообщает, что из-за таких ситуаций он выбросил транспортную карту «Алга» и с тех пор платит только наличкой.
Пользователи соцсетей также заявляют, что теперь на и без того загруженный 432 маршрут будет еще бОльший спрос.
— В 432-м и так едем переполненными — целый час стоя, зажатые со всех сторон, так теперь и в 118-й и в 165т будут люди садиться. Бывает, что на остановке приходится оставаться — так как невозможно влезть в автобус. Нужно добавлять автобусы на линию, а не пассажиров, — Ольга Л.
— С такими изменениями я с завтрашнего дня перестану ходить на работу, ибо не на чем добираться, — Александр С.
— Да вы что делаете-то??? Так хорошо ездили, а теперь издевательство, — Гузель М.
Звучат от недовольных уфимцев сообщения не только о невозможности добраться до работы с данными изменениями, но и предложения пересаживаться на велосипеды. А Альбина А. и вовсе отмечает, что добираться теперь можно будет только на электричке.
— Все «для людей»! — заключает Галия Ш.