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«Пересядем на велосипеды»: как уфимцы отреагировали на отмену популярных автобусов

26 апреля 2023, 08:06
Фото: 1MI
Ранее стало известно, что частный перевозчик Виктор Искалин снял с себя обязательства по обслуживанию маршрутов № 118 и 165т.

Накануне стало известно, что частный перевозчик Виктор Искалин отказался от двух последних маршрутов в Уфе — №118 и 165т. Данное решение предприниматель принял в связи с травлей, которую против него якобы развязало руководство республики.

В связи с чем Центр организации перевозок республики Башкортостан предложил альтернативные маршруты, но добраться из Уфы до Иглино и Тавтиманово и в обратном направлении жители смогут только с пересадками.

Восприняли новость жители города негативно, в социальных сетях даже звучат предложения написать коллективное заявление в Минтранс, Ространснадзор, прокуратуру и президенту Владимиру Путину.

— Цены на проезд взвинтят и с пересадками. Хорошо придумали, — выражает недовольство Наталья Х.
— И сколько будем стоять ждать этот "Башавтотранс"? — спрашивает Гузель Х. о предложенных властями альтернативных маршрутах.
— До Нового года прекрасно можно было ездить, что натворили? Как людям ездить? Лишь бы побольше денег с людей сдирать, — Татьяна Л.

Некоторые пользователи поддерживают решение частного перевозчика убрать маршруты. Так, Лелька К. считает, что это послужит наказанием для тех, кто «ноет и пишет Хабирову жалобы».

— Из-за этих нелюдей сейчас вся объездная страдает. Дети по трассе в школу ходят, старики пенсию на такси тратят только потому, что одна увидела грязь в газели, а другая не поместилась туда. […] Теперь пешком походят или деньги на такси потратят, начнут своими извилинами шевелить, — заявляет женщина.

Даниил А. сообщает, что из-за таких ситуаций он выбросил транспортную карту «Алга» и с тех пор платит только наличкой.

Пользователи соцсетей также заявляют, что теперь на и без того загруженный 432 маршрут будет еще бОльший спрос.

— В 432-м и так едем переполненными — целый час стоя, зажатые со всех сторон, так теперь и в 118-й и в 165т будут люди садиться. Бывает, что на остановке приходится оставаться — так как невозможно влезть в автобус. Нужно добавлять автобусы на линию, а не пассажиров, — Ольга Л.
— С такими изменениями я с завтрашнего дня перестану ходить на работу, ибо не на чем добираться, — Александр С.
— Да вы что делаете-то??? Так хорошо ездили, а теперь издевательство, — Гузель М.

Звучат от недовольных уфимцев сообщения не только о невозможности добраться до работы с данными изменениями, но и предложения пересаживаться на велосипеды. А Альбина А. и вовсе отмечает, что добираться теперь можно будет только на электричке.

— Все «для людей»! — заключает Галия Ш.
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#Элина Сайфранова
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