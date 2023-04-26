Организаторы объяснили, почему Митя Фомин выступал в Сибае среди кучи мусора

- Но в городе Сибай исторически имеются особенности ветрового режима (особенно весной), ввиду чего по независящим от организаторов обстоятельствам часть праздничного оформления распространилась за пределы стартового городка. По имеющейся на данный момент информации, городские службы ещё в воскресенье приложили достаточные усилия, чтобы устранить распространение элементов, - сообщили в ответе на запрос Mkset организаторы.



При этом организаторы пока не ответили на уточнение, что речь шла не о конфетти, а об обычном бытовом мусоре - бумажках и упаковке, которые разлетелись по всей площади и лежали под ногами выступающего Мити Фомина.



Ранее жители республики сравнили горожан со «свиньями» и удивились, что звезде пришлось выступать среди кучи мусора. Выступление Мити Фомина проходило в рамках Сибайского полумарафона Аструм — серии забегов Bashrun-2023. По данным официального паблика полумарафона "Вконтакте", генеральным партнером мероприятия выступает сеть торговых комплексов "Аструм", связанная с семьей премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, который является уроженцем Сибая.