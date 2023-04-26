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Организаторы объяснили, почему Митя Фомин выступал в Сибае среди кучи мусора

26 апреля 2023, 05:58
Фото: Кристина Чистякова / vk.com/sibayrun
Команда организаторов Сибайского полумарафона прояснила ситуацию весьма оригинально

Команда Bashrun пояснила, что Сибайский полумарафон после года отсутствия был запланирован как необычайно торжественное мероприятие с концертом и конфетти на старте забега.

- Но в городе Сибай исторически имеются особенности ветрового режима (особенно весной), ввиду чего по независящим от организаторов обстоятельствам часть праздничного оформления распространилась за пределы стартового городка. По имеющейся на данный момент информации, городские службы ещё в воскресенье приложили достаточные усилия, чтобы устранить распространение элементов, - сообщили в ответе на запрос Mkset организаторы.

При этом организаторы пока не ответили на уточнение, что речь шла не о конфетти, а об обычном бытовом мусоре - бумажках и упаковке, которые разлетелись по всей площади и лежали под ногами выступающего Мити Фомина.

Ранее жители республики сравнили горожан со «свиньями» и удивились, что звезде пришлось выступать среди кучи мусора. Выступление Мити Фомина проходило в рамках Сибайского полумарафона Аструм — серии забегов Bashrun-2023. По данным официального паблика полумарафона "Вконтакте", генеральным партнером мероприятия выступает сеть торговых комплексов "Аструм", связанная с семьей премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, который является уроженцем Сибая.

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#Валерия Панаева
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