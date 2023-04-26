Очередная жертва Дома смерти в Уфе, оскверненный мемориал СВО и запрет беспилотников

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В Уфе Дом смерти продолжает увеличивать количество своих жертв. К счастью очередная жертва скандального недостроя на улице Кирова в центре оказалась несмертельной. Девушка гуляла с друзьями по заброшке и в какой-то момент оступилась, после чего упала в шахту лифта. Вытащили молодую девушку из шахты спасатели. Ее передали медикам.
Организаторы объяснили, почему известный певец Митя Фомин выступал в Сибае среди мусора. Выступление певца породило немало инфоповодов. Певец едва не лишился руки, так уж не хотел его отпускать восторженный зритель Марсель. Однако все обошлось, однако внимательные зрители на завирусившемся видео обнаружили мусор прямо на главной сцене мероприятия. Узнали кто виноват.
В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску памяти участника СВО. По данному факту уже организована проверка, а тех, кто совершил данное деяние ищут. Собрали все что известно о военнослужащем, в честь которого установлена мемориальная доска и побывали на месте событий.
И снова новости о скандальной стройке на проспекте Октября на месте известного и даже легендарного ночного клуба А-Кафе. Управление ФАС по региону обнаружило нарушения закона о защите конкуренции в действиях мэрии Уфы, республиканского Госжилнадзора и Башкультнаследия. Антимонопольщики еще в октябре прошлого года выдали ведомствам предупреждение, которое было проигнорировано, а затем возбудили административное дело.