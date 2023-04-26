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Очередная жертва Дома смерти в Уфе, оскверненный мемориал СВО и запрет беспилотников

26 апреля 2023, 17:19
Фото: 1MI
Собрали самые важные новости Уфы и Башкирии за 26 апреля в одном материале.

В Уфе Дом смерти продолжает увеличивать количество своих жертв. К счастью очередная жертва скандального недостроя на улице Кирова в центре оказалась несмертельной. Девушка гуляла с друзьями по заброшке и в какой-то момент оступилась, после чего упала в шахту лифта. Вытащили молодую девушку из шахты спасатели. Ее передали медикам.

Организаторы объяснили, почему известный певец Митя Фомин выступал в Сибае среди мусора. Выступление певца породило немало инфоповодов. Певец едва не лишился руки, так уж не хотел его отпускать восторженный зритель Марсель. Однако все обошлось, однако внимательные зрители на завирусившемся видео обнаружили мусор прямо на главной сцене мероприятия. Узнали кто виноват.

Будет ли запрет алкоголя на майские праздники в Башкирии в 2023 году? Хотели узнать, но боялись спросить? А мы не побоялись — ответ здесь. А еще в Уфе запретят запускать беспилотники — кому и на какой период читайте здесь.

В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску памяти участника СВО. По данному факту уже организована проверка, а тех, кто совершил данное деяние ищут. Собрали все что известно о военнослужащем, в честь которого установлена мемориальная доска и побывали на месте событий.

И снова новости о скандальной стройке на проспекте Октября на месте известного и даже легендарного ночного клуба А-Кафе. Управление ФАС по региону обнаружило нарушения закона о защите конкуренции в действиях мэрии Уфы, республиканского Госжилнадзора и Башкультнаследия. Антимонопольщики еще в октябре прошлого года выдали ведомствам предупреждение, которое было проигнорировано, а затем возбудили административное дело.

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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