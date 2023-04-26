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На Башкирию вновь обрушится сильный ветер

26 апреля 2023, 04:00
Фото: 1MI

В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре днем 26 апреля

Предупреждение о непогоде выпустили в МЧС РБ.

Сегодня днем в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра — до 15-20 м/с. В МЧС РБ жителей региона просят сохранять внимательность.

Кроме того, синоптики сообщают о небольшом дожде в некоторых районах республики. Температура воздуха днем ожидается +18…+23 градуса.

Уже завтра, 27 апреля, ветер будет умеренный, днем порывистый. Местами пройдёт небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градуса.

Напомним, что в прошлый раз сильный ветер стал причиной обрушений деревьев, крыш и даже остановок. 

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#Элина Сайфранова
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