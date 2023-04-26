На Башкирию вновь обрушится сильный ветер

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Сегодня днем в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра — до 15-20 м/с. В МЧС РБ жителей региона просят сохранять внимательность.
Кроме того, синоптики сообщают о небольшом дожде в некоторых районах республики. Температура воздуха днем ожидается +18…+23 градуса.
Уже завтра, 27 апреля, ветер будет умеренный, днем порывистый. Местами пройдёт небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градуса.
Напомним, что в прошлый раз сильный ветер стал причиной обрушений деревьев, крыш и даже остановок.