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Местный житель застрелил и спрятал хищника: детали произошедшего

26 апреля 2023, 09:02
В тайнике на приграничной территории Облученского района Еврейской автономной области обнаружены останки амурского тигра, которого застрелил местный житель и спрятал.

Пограничное управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО сообщило об этом 26 апреля, пишет газета “Известия”. Сотрудники установили, что была убита самка амурского тигра. Кроме останков хищника, из тайника были изъяты незарегистрированное оружие и боеприпасы. Дело возбуждено по части 1 статьи 258.1 УК РФ о незаконной добыче и обороте ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, пишут «РИА Новости».

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