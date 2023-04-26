Местный житель застрелил и спрятал хищника: детали произошедшего

Пограничное управление ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО сообщило об этом 26 апреля, пишет газета “Известия”. Сотрудники установили, что была убита самка амурского тигра. Кроме останков хищника, из тайника были изъяты незарегистрированное оружие и боеприпасы. Дело возбуждено по части 1 статьи 258.1 УК РФ о незаконной добыче и обороте ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, пишут «РИА Новости».