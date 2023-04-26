К 2024 году в России внедрят единую систему выдачи жилья сиротам

К 2024 году Минстрой и «Дом.РФ» создадут единую систему выдачи жилья сиротам, которая будет включать в себя базу данных о квартирах и нуждающихся в них гражданах.