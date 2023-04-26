К 2024 году в России внедрят единую систему выдачи жилья сиротам

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Новый сервис должен значительно упростить и ускорить весь процесс поиска и предоставления жилья. Однако, ситуация с очередью на получение жилья сирот в России пока не улучшается: за год она увеличилась на 2,4 тыс. человек, - пишут Известия.
В Государственной Думе подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о выдаче жилья сиротам по сертификатам. Одним из предложений является предоставление сертификатов через специальную систему, в которой можно будет контролировать состояние дома, наличие инфраструктуры и долгов за ЖКХ.