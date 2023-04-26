«Их найдут»: Место, где осквернили мемориал участнику СВО в Уфе, окружено камерами

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
26 апреля по соцсетям стала распространятся видеозапись на которой неравнодушный житель снимает на видео испачканную алой краской мемориальную доску погибшему участнику СВО Ильфату Ахиярову. В доме по улице Островского живет семья погибшего, а памятную доску установила районная администрация. Погиб Ахияров год назад, в конце марта 2022 года, а после его гибели глава республики Радий Хабиров на похоронах военнослужащего заверил, что семье окажут всестороннюю помощь, и «сына поднимут».
Отправившись на место событий корреспондент Mkset увидел табличку без следов краски. На мемориальной доске не было даже следов и только брызги на стене выше доски и на асфальте. Неподалеку валялся кухонный нож. Какое отношение он имеет к акту вандализма и имеет ли вообще предстоит выяснить правоохранителям, которые уже начали проверку по данному факту.
Когда все фото были сделаны на место приехала машина с сотрудниками полиции. Причем не одна, за короткий период времени на место прибыло несколько автомобилей с правоохранителями, причем как служебных, так и «гражданских». Были на месте, предположительно, и следователи, мужчины в штатском разговаривали с коллегами в форме и общались с местными жителями.
Примечательно, что буквально над доской установлена камера видеонаблюдения. Также замечена была камера и за углом дома. Место происшествия — весьма оживленное место, рядом башкирская гимназия, продуктовый магазин и Демский парк. Можно предположить, что две камеры на доме далеко не единственные в округе.
Однако правоохранители на месте не ограничились одними камеры и вели опрос местных жителей, после чего исчезли внутри домов, где уже опрашивали потенциальных очевидцев.
Важно отметить, что произошедшее, по данным источника Mkset, стало известно администрации района, и найти тех кто совершил данный акт стало своего рода «делом чести».