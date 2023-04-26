«Их найдут»: Место, где осквернили мемориал участнику СВО в Уфе, окружено камерами

Когда все фото были сделаны на место приехала машина с сотрудниками полиции. Причем не одна, за короткий период времени на место прибыло несколько автомобилей с правоохранителями, причем как служебных, так и «гражданских». Были на месте, предположительно, и следователи, мужчины в штатском разговаривали с коллегами в форме и общались с местными жителями.