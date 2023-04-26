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Гособвинение запросило Лилии Чанышевой 12 лет лишения и 10 лет ограничения свободы

26 апреля 2023, 16:41
Фото: 1MI

Гособвинение в Кировском райсуде Уфы запросило Лилии Чанышевой 12 лет тюрьмы

Сегодня в Уфе завершилось судебное следствие и начались прения сторон.

В Кировском районном суде Уфы сегодня, 26 апреля завершилось судебное следствие по делу Лилии Чанышевой*, которая до закрытия возглавляла штаб Навального** в Уфе. Вместе с Чанышевой по делу проходит Рустем Мулюков, однако Чанышеву обвиняют по трем статьям, а Мулюкова лишь по одной.

Лилию Чанышеву обвиняют в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. Рустема Мулюкова обвиняют в участии в экстремистском сообществе.

Пресс-служба Кировского райсуда сообщила, что на сегодняшнем судебном заседании допрошен подсудимый Мулюков, два свидетеля по ходатайству стороны защиты, а также просмотрены 12 видео файлов. Сообщили в суде и о том, что судебное следствие по делу завершилось, стороны начали выступать в прениях сторон. Также сообщалось в сообщении суда и о том, что сегодня выступило гособвинение, однако о том какой срок оно запросило Чанышевой не сообщалось.

Mkset обратился за комментарием к одному из адвокатов Лилии Чанышевой Сергею Макаренко и выяснил, что обвинение запросило Лилии Чанышевой 12 лет лишения свободы и 10 лет ограничений в правах после отбытия срока.

*Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.

 

В Кировском районном суде Уфы допросят Алексея Навального*
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#Ирина Деревянчук#Общество
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