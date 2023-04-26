Гособвинение запросило Лилии Чанышевой 12 лет лишения и 10 лет ограничения свободы

Пресс-служба Кировского райсуда сообщила, что на сегодняшнем судебном заседании допрошен подсудимый Мулюков, два свидетеля по ходатайству стороны защиты, а также просмотрены 12 видео файлов. Сообщили в суде и о том, что судебное следствие по делу завершилось, стороны начали выступать в прениях сторон. Также сообщалось в сообщении суда и о том, что сегодня выступило гособвинение, однако о том какой срок оно запросило Чанышевой не сообщалось.