Гособвинение запросило Лилии Чанышевой 12 лет лишения и 10 лет ограничения свободы

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:44
В Кировском районном суде Уфы сегодня, 26 апреля завершилось судебное следствие по делу Лилии Чанышевой*, которая до закрытия возглавляла штаб Навального** в Уфе. Вместе с Чанышевой по делу проходит Рустем Мулюков, однако Чанышеву обвиняют по трем статьям, а Мулюкова лишь по одной.
Лилию Чанышеву обвиняют в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. Рустема Мулюкова обвиняют в участии в экстремистском сообществе.
Пресс-служба Кировского райсуда сообщила, что на сегодняшнем судебном заседании допрошен подсудимый Мулюков, два свидетеля по ходатайству стороны защиты, а также просмотрены 12 видео файлов. Сообщили в суде и о том, что судебное следствие по делу завершилось, стороны начали выступать в прениях сторон. Также сообщалось в сообщении суда и о том, что сегодня выступило гособвинение, однако о том какой срок оно запросило Чанышевой не сообщалось.
Mkset обратился за комментарием к одному из адвокатов Лилии Чанышевой Сергею Макаренко и выяснил, что обвинение запросило Лилии Чанышевой 12 лет лишения свободы и 10 лет ограничений в правах после отбытия срока.
*Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.