Глава Минтранса Башкирии сделал важное заявление о самокатах

Напомним, что вчера в сети появились кадры, как самокатчик на скорости сбил мужчину с ребенком в центре Уфы. Весь удар на себя принял отец, успев закрыть малолетнего сына. В результате мужчина получил травмы головы и стопы. Заявление на самокатчика они писать не стали.