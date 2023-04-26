Глава Минтранса Башкирии сделал важное заявление о самокатах

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
Министр транспорта Башкирии обратился к пользователям электросамокатов и напомнил о новых правилах ПДД.
Александр Клебанов отметил, что электросамокаты прочно вошли в обиход горожан и за это время стали причиной многих неприятных дорожных ситуаций.
Так, в этом году в России был установлен ГОСТ на электросамокаты и приняты поправки в ПДД, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности. В силу новые правила дорожного движения вступили еще 1 марта.
Прошу жителей республики относиться к использованию электросамокатов вдумчиво и с полной ответственностью. Передвигаясь на электросамокате, помните о правилах дорожного движения и безопасности, — обратился к жителям республики министр.
Напомним, что вчера в сети появились кадры, как самокатчик на скорости сбил мужчину с ребенком в центре Уфы. Весь удар на себя принял отец, успев закрыть малолетнего сына. В результате мужчина получил травмы головы и стопы. Заявление на самокатчика они писать не стали.