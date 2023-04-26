Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Судане

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, Гутерреш отметил, что «боевые действия должны быть прекращены немедленно» и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.
По словам Гутерреша, конфликт в Судане не может быть решен на поле боя. Он подчеркнул необходимость поиска мирного и дипломатического решения, которое позволит избежать дальнейших потерь среди населения и достичь стабильности в регионе, пишет RT.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в ходе вооруженного конфликта в Судане погибли 459 человек, а 4072 человека получили ранения.