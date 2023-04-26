Что откроется вместо Zara в Уфе: известно точное название магазина

Напомним, что за Zara наряду с другими известными брендами решила покинуть российский рынок весной 2022 года. Позднее бутики некоторых компаний все же открылись: кто-то для распродажи остатков, а кто-то под новым названием. Так, по информации СМИ, в ближайшее время в России на месте Pull & Bear появится Dub, вместо Stradivarius — Vilet, а на месте Bershka — Ecru.