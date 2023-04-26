Что откроется вместо Zara в Уфе: известно точное название магазина

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Уфе в ТРЦ «Планета» готовятся к открытию бутика-аналога Zara. Согласно информации на сайте торгового центра, называться бутик будет «Maag».
Ранее сообщалось, что в Москве магазины с этим же названием начнут работать уже завтра. Однако, как Mkset сообщили на стойке информации в «Планете», в Уфе точная дата открытия пока неизвестна.
Накануне, читатели Mkset уже заметили горящий в бутике свет, однако увидеть происходящее внутри еще было нельзя.
Напомним, что за Zara наряду с другими известными брендами решила покинуть российский рынок весной 2022 года. Позднее бутики некоторых компаний все же открылись: кто-то для распродажи остатков, а кто-то под новым названием. Так, по информации СМИ, в ближайшее время в России на месте Pull & Bear появится Dub, вместо Stradivarius — Vilet, а на месте Bershka — Ecru.