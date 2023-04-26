mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Изображение материала

Что откроется вместо Zara в Уфе: известно точное название магазина

26 апреля 2023, 11:42
Фото: 1MI

В Уфе вместо Zara откроются магазины «Maag»

В других городах бутики под новым названием начнут открываться уже завтра.

В Уфе в ТРЦ «Планета» готовятся к открытию бутика-аналога Zara. Согласно информации на сайте торгового центра, называться бутик будет «Maag».

Ранее сообщалось, что в Москве магазины с этим же названием начнут работать уже завтра. Однако, как Mkset сообщили на стойке информации в «Планете», в Уфе точная дата открытия пока неизвестна.

Накануне, читатели Mkset уже заметили горящий в бутике свет, однако увидеть происходящее внутри еще было нельзя.

Напомним, что за Zara наряду с другими известными брендами решила покинуть российский рынок весной 2022 года. Позднее бутики некоторых компаний все же открылись: кто-то для распродажи остатков, а кто-то под новым названием. Так, по информации СМИ, в ближайшее время в России на месте Pull & Bear появится Dub, вместо Stradivarius — Vilet, а на месте Bershka — Ecru.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Что известно об участнике СВО, памятную доску с которым облили краской в Уфе
Сегодня, 13:44
Что известно о «доме смерти» в Уфе, в котором снова чуть не умер человек
Сегодня, 11:12
Полиция начала проверку из-за оскверненной мемориальной доски участнику СВО в Уфе
Сегодня, 14:01
В центре Уфы заметили военную технику
Сегодня, 14:31
В Уфе открылась уникальная клиника лечения боли в спине и суставах
Сегодня, 08:26
Пермь празднует юбилей. Куда сходить и что посмотреть в столице Прикамья?
Сегодня, 12:37