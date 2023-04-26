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Что известно об участнике СВО, памятную доску с которым облили краской в Уфе

26 апреля 2023, 13:44
Фото: mkset.ru
Вандалы облили мемориальную доску в Уфе в ночь с 21 на 22 апреля

В Уфе неизвестные облили краской мемориальную доску памяти участника СВО Ильфата Ахиярова. На месте работает полиция. По предварительным данным, доску испортили в ночь с 21 на 22 апреля. Мемориальная доска была установлена в честь Ахиярова Ильфата Альтафовича, погибшего в ходе спецоперации.

Малой родиной Ахтиярова является город Дюртюли. Как сообщил в соцсетях глава Дюртюлинского района Риф Юсупов, мемориальную доску в честь погибшего также установили на здании школы №1, где ранее обучался Ахияров, а также ещё несколько участников спецоперации.

По информации ИА Башинформ, Ильфат Ахияров родился 16 августа 1988 года в городе Дюртюли. Учился в Бирском кооперативном техникуме, призван в Вооруженные силы РФ на военную службу в 2007 году. С 2009 года служил по контракту, работал водителем в военной части№ 63494 поселка Алкино Чишминского района. Погиб 25 марта 2022 года. Посмертно награжден орденом Шаймуратова.

На церемонии прощания с погибшим присутствовал глава республики Радий Хабиров. Примечательно, что обращаясь к супруге погибшего военнослужащего, Хабиров пообещал, что семью окружат заботой.

— Сына поднимем. У вашей семьи будет надежное плечо республики — я твердо вам это обещаю. Прошу администрацию района подготовить предложения по увековечиванию памяти Ильфата Ахиярова. Светлая память и вечная слава, — сказал руководитель региона.

 

 

#Азамат Нухов
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