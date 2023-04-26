Что известно об участнике СВО, памятную доску с которым облили краской в Уфе

По информации ИА Башинформ, Ильфат Ахияров родился 16 августа 1988 года в городе Дюртюли. Учился в Бирском кооперативном техникуме, призван в Вооруженные силы РФ на военную службу в 2007 году. С 2009 года служил по контракту, работал водителем в военной части№ 63494 поселка Алкино Чишминского района. Погиб 25 марта 2022 года. Посмертно награжден орденом Шаймуратова.