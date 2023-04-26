Что известно о «доме смерти» в Уфе, в котором снова чуть не умер человек

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
«Дом смерти» в Уфе вновь оказался в центре внимания. Прошлой ночью в лифтовую шахту скандально известного недостроя с высоты нескольких метров упала 20-летняя девушка. Как выяснилось, она в компании знакомых решила прогуляться по территории дома поздней ночью. В какой-то момент девушка утратила равновесие и провалилась в шахту. На помощь ей пришли спасатели, сама же она получила различные травмы.
Также всего двумя неделями ранее, 12 апреля, 17-летняя девушка упала с пятого этажа дома. К счастью, она выжила и сейчас ей занимаются медики. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, однако врачи отмечают положительную динамику
Это далеко не первый случай, когда жители Уфы в поисках острых ощущений отправлялись на экскурсии по территории дома, а после возвращались оттуда с травмами. Если, конечно, возвращались. Ведь свое название «дом смерти» среди горожан недостроенное здание по адресу Кирова, 43/2 получило совсем не просто так.
Принято считать, что первый несчастный случай произошел здесь в январе 2018 года. В шахтах рабочие обнаружили тело девушки — ей оказалась 22-летняя студентка Гузель Г. Примечательно, что тело девушки нашли лишь спустя месяц после начала ее поисков.
Признаков насильственной смерти на теле Гузель не нашли. Однако, по одной из версий, Гузель могли привезти в этот дом специально. Жители города высказывали различные мнения о том, как и почему жизнь Гузель оборвалась так трагично и внезапно. Одни говорили, что к роковому поступку её подтолкнула неразделенная любовь, другие объясняли произошедшее проблемами в семье, некоторые же были уверены, что девушку столкнули с крыши некие криминальные авторитеты.
В июле 2021 года на том же месте детские игры обернулись трагедий. Группа детей тогда проникла на территорию недостроя, а в качестве места для игр была выбрана площадка на двенадцатом этаже здания. В какой-то момент одна из игравших девочек сорвалась с высоты. Выжить ей не удалось.
Последний на сегодняшний день трагический эпизод в «Доме смерти» произошел в октябре 2022 года. По одной из версий, смерть 14-летней девочки была насильственной. Кто-то из местных жителей якобы видел в тот день на заброшке девочку с парнем сильно старше неё. Среди обеспокоенных родителей промелькнула версия о том, что незнакомец сначала изнасиловал ребенка, а после сбросил с высоты. Однако вскоре эти домыслы опровергли. Криминального следа в этой истории не обнаружили — по предварительным данным, девочка ушла из жизни по собственной воле.
Местные жители уже не первый год жалуются на дом с плохой репутацией. Так, жительница дома по соседству обратилась к главе республики Радию Хабирову с просьбой «остановить безобразие». По её словам, едва ли не каждый день она видит, как по этажам недостроя снуют подозрительные граждане — подростки и «некие люди».
К примеру, этой весной уфимцы пожаловались на детей, которые пробравшись в дом, начали бросать камнями в случайных прохожих. По мнению уфимцев, этого бы не произошло в случае, если бы территория вокруг дома была бы полностью огорожена.
Некоторые из родителей считают, что меры по недопущению посторонних на территорию недостроя «малорезультативны». Речь здесь идет о заколоченных окнах и дверях, которые в ряде случаев лишь усугубляли ситуацию.
Многие сходятся во мнении, что «Дом» не обрел бы такой популярности, если бы его территория была огорожена как следует — в настоящий же момент, несмотря на то, что дом огорожен забором, пройти туда можно практически беспрепятственно.
Строительством дома занимались ЖСК «Дуслык Строй» совместно с ООО «ЭнергоТехСервис». В марте 2017 года трем уфимским девелоперам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Те продали квартиры в строящейся многоэтажке на сумму более 300 миллионов рублей, а после сбежали на Кипр.
Позднее двое из них предстали перед судом, а руководитель кооператива до сих пор находится в международном розыске.