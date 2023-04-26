Что известно о «доме смерти» в Уфе, в котором снова чуть не умер человек

Последний на сегодняшний день трагический эпизод в «Доме смерти» произошел в октябре 2022 года. По одной из версий, смерть 14-летней девочки была насильственной. Кто-то из местных жителей якобы видел в тот день на заброшке девочку с парнем сильно старше неё. Среди обеспокоенных родителей промелькнула версия о том, что незнакомец сначала изнасиловал ребенка, а после сбросил с высоты. Однако вскоре эти домыслы опровергли. Криминального следа в этой истории не обнаружили — по предварительным данным, девочка ушла из жизни по собственной воле.