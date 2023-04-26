Будет ли запрет алкоголя на майские праздники в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:49
Приближаются майские праздники. В этом году жителей республики ожидают три выходных дня с 29 апреля по 1 мая и четыре выходных в связи с празднованием Дня победы — с 6 по 9 мая.
Отметим, что часто в период продолжительных выходных и отдельно взятых праздников в республике вводятся ограничения на реализацию спиртных напитков. Чтобы узнать, будут ли ограничения вводится в грядущие майские праздники, Mkset обратился в пресс-службу Курултая Башкирии.
— В ближайшие майские праздники ограничений законом не предусмотрено. Ограничение будет действовать только в праздник последнего звонка, — проинформировали в региональном парламенте.
Напомним, традиционно в республике действует запрет на продажу алкоголя в такие праздники, как День знаний, День молодежи, Дни последних звонков в школах и др. Помимо этого ограничения вводятся во время празднования Сабантуев и во время новогодних выходных.