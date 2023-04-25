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«Все закрыто тканью и горит свет»: в Уфе на месте ZARA откроют новый магазин

25 апреля 2023, 11:33
Фото: 1MI
Популярный магазин одежды и аксессуаров может вернуться в Россию под другим названием уже в ближайшее время

В уфимских бутиках ZARA снова горит свет. Вероятно, идет подготовка к обновлению магазина. Сам вход затянут тканью, чтобы нельзя было увидеть происходящее. Об этом Mkset сообщили читатели.

Как стало известно ранее, на месте бутиков компании Inditex в ближайшем времени должны будут открыться новые магазины. По информации СМИ, месте Zara откроется Maag, на месте Pull & Bear — Dub, вместо Stradivarius — Vilet, а на месте Bershka — Ecru.

Фото: mkset.ru

Напомним, многие бренды приняли решение покинуть российский рынок весной 2022 года. Среди них H&M, Nike, IKEA, Inditex, куда входят такие бренды, как ZARA, Bershka, Stradivarius и другие. Позднее бутики некоторых компаний открылись повторно для того, чтобы реализовать товар, оставшийся на российских складах. 

Так, в течение нескольких недель в Уфе проработали магазины шведского бренда H&M. Примечательно, что бренд объявил о распродаже, чем спровоцировал ажиотаж среди покупателей. Как сообщал корреспондент Mkset, побывавший в бутике в день повторного открытия, многие выходили оттуда сразу с несколькими пакетами, доверху заполненными вещами. 

Также о распродаже объявил мебельный магазин IKEA. Новость о его закрытии стала шоковой для уфимских покупателей. В день, когда  стало известно о намерении компании покинуть российский рынок, в магазины ринулись толпы людей. Подробнее о том, как прошел "последний день Икеи" в Уфе Mkset рассказывал здесь

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#Общество#Город#Азамат Нухов
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