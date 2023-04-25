«Все закрыто тканью и горит свет»: в Уфе на месте ZARA откроют новый магазин

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В уфимских бутиках ZARA снова горит свет. Вероятно, идет подготовка к обновлению магазина. Сам вход затянут тканью, чтобы нельзя было увидеть происходящее. Об этом Mkset сообщили читатели.
Как стало известно ранее, на месте бутиков компании Inditex в ближайшем времени должны будут открыться новые магазины. По информации СМИ, месте Zara откроется Maag, на месте Pull & Bear — Dub, вместо Stradivarius — Vilet, а на месте Bershka — Ecru.
Напомним, многие бренды приняли решение покинуть российский рынок весной 2022 года. Среди них H&M, Nike, IKEA, Inditex, куда входят такие бренды, как ZARA, Bershka, Stradivarius и другие. Позднее бутики некоторых компаний открылись повторно для того, чтобы реализовать товар, оставшийся на российских складах.
Так, в течение нескольких недель в Уфе проработали магазины шведского бренда H&M. Примечательно, что бренд объявил о распродаже, чем спровоцировал ажиотаж среди покупателей. Как сообщал корреспондент Mkset, побывавший в бутике в день повторного открытия, многие выходили оттуда сразу с несколькими пакетами, доверху заполненными вещами.
Также о распродаже объявил мебельный магазин IKEA. Новость о его закрытии стала шоковой для уфимских покупателей. В день, когда стало известно о намерении компании покинуть российский рынок, в магазины ринулись толпы людей. Подробнее о том, как прошел "последний день Икеи" в Уфе Mkset рассказывал здесь.