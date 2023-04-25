«Все закрыто тканью и горит свет»: в Уфе на месте ZARA откроют новый магазин

Также о распродаже объявил мебельный магазин IKEA. Новость о его закрытии стала шоковой для уфимских покупателей. В день, когда стало известно о намерении компании покинуть российский рынок, в магазины ринулись толпы людей. Подробнее о том, как прошел "последний день Икеи" в Уфе Mkset рассказывал здесь.