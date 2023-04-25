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Автобус, из-за которого остановилась часть Проспекта в Уфе, сбил пешехода

25 апреля 2023, 05:03
Фото: mkset.ru

Автобус с 40 пассажирами сбил 55-летнюю женщину на проспекте Октября в Уфе

ДТП произошло утром, 25 апреля, на проспекте Октября.

Сегодня, 25 апреля, около 8 утра на проспекте Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации ГИБДД Уфы, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №39, при повороте на проспект Октября сбил 55-летнюю женщину.

Известно, что пострадавшая с тяжелыми травмами на «скорой» была доставлена в больницу.

Между тем, в самом автобусе на момент ДТП находилось около 40 пассажиров. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции, начато разбирательство.

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#Элина Сайфранова#ДТП
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