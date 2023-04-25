Автобус, из-за которого остановилась часть Проспекта в Уфе, сбил пешехода

Сегодня, 25 апреля, около 8 утра на проспекте Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации ГИБДД Уфы, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №39, при повороте на проспект Октября сбил 55-летнюю женщину.