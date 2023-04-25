Автобус, из-за которого остановилась часть Проспекта в Уфе, сбил пешехода

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Сегодня, 25 апреля, около 8 утра на проспекте Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По информации ГИБДД Уфы, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №39, при повороте на проспект Октября сбил 55-летнюю женщину.
Известно, что пострадавшая с тяжелыми травмами на «скорой» была доставлена в больницу.
Между тем, в самом автобусе на момент ДТП находилось около 40 пассажиров. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции, начато разбирательство.