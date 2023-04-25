В Уфе в ДТП в час пик попал реанимобиль скорой помощи

На фото очевидцев, сделанном из салона пассажирского автобуса, виден реанимобиль скорой помощи, сзади стоит еще одна машина скорой помощи, но уже не реанимационная. Стоит на фото и легковое авто. В пресс-службе ГИБДД по Уфе Mkset сообщили, что информация по данному ДТП уточняется. Уточненные данные будут опубликованы в этой заметке.