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В Уфе в ДТП в час пик попал реанимобиль скорой помощи

25 апреля 2023, 04:11

В Уфе рядом с 21 больницей в ДТП с пассажирским автобусом попал реанимобиль скорой

Подробности инцидента уточняются.

В Уфе утром 25 апреля на улице 50 лет СССР происходят странности. Вслед за горящим грузовиком на парковке ТРЦ «Июнь» на остановке «Театр „НУР“» на одну остановку дальше произошло ДТП, подробности которого еще выясняются.

На фото очевидцев, сделанном из салона пассажирского автобуса, виден реанимобиль скорой помощи, сзади стоит еще одна машина скорой помощи, но уже не реанимационная. Стоит на фото и легковое авто. В пресс-службе ГИБДД по Уфе Mkset сообщили, что информация по данному ДТП уточняется. Уточненные данные будут опубликованы в этой заметке.

Напомним, ДТП с участием автомобилей скорой помощи всегда получают повышенное внимание в том числе и от правоохранителей. В Башкирии были случаи, когда аварии со смертельным исходом происходили в бригадах, которые перерабатывали. Также пристальное внимание получает и техническое состояние автомобилей.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия#ДТП
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