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Published Сегодня, 13:46

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В Уфе «скорая», отвозившая пострадавшую в ДТП с автобусом женщину, попала в ДТП

25 апреля 2023, 13:46
Фото: 1MI
Инцидент попал в поле зрения камер наружного наблюдения

В Уфе карета скорой помощи, на которой везли женщину пострадавшую в ДТП, тоже попала в ДТП. Об этом сообщает UTV.

Так, сегодня на проспекте Октября автобус «Башавтотранса» сбил 54-летнюю уфимку. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали. Однако «скорая», на которой женщину везли в медучреждение, тоже попала в ДТП. На улице 50 лет СССР она столкнулась Kia Rio.

Видео: UTV

Примечательно, что несколькими минутами позднее на этом же участке дороги происходит ещё один дорожный инцидент с участием скорой. Автомобиль экстренной службы выезжает на крайнюю правую полосу, судя по всему, пытаясь объехать место аварии. Однако в эту минуту по полосе начинает движение другая Kia Rio.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Видео
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