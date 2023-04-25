В Уфе «скорая», отвозившая пострадавшую в ДТП с автобусом женщину, попала в ДТП

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Уфе карета скорой помощи, на которой везли женщину пострадавшую в ДТП, тоже попала в ДТП. Об этом сообщает UTV.
Так, сегодня на проспекте Октября автобус «Башавтотранса» сбил 54-летнюю уфимку. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали. Однако «скорая», на которой женщину везли в медучреждение, тоже попала в ДТП. На улице 50 лет СССР она столкнулась Kia Rio.
Примечательно, что несколькими минутами позднее на этом же участке дороги происходит ещё один дорожный инцидент с участием скорой. Автомобиль экстренной службы выезжает на крайнюю правую полосу, судя по всему, пытаясь объехать место аварии. Однако в эту минуту по полосе начинает движение другая Kia Rio.