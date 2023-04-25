В Уфе «скорая», отвозившая пострадавшую в ДТП с автобусом женщину, попала в ДТП

Так, сегодня на проспекте Октября автобус «Башавтотранса» сбил 54-летнюю уфимку. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали. Однако «скорая», на которой женщину везли в медучреждение, тоже попала в ДТП. На улице 50 лет СССР она столкнулась Kia Rio.