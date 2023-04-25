В Уфе самокатчик на скорости сбил мужчину с ребенком

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В центре Уфы молодой человек, не справившийся с управлением самоката, допустил наезд на мужчину с ребенком. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Сообщается, что инцидент произошел ранее на Гостином дворе. Супруги с ребенком возвращались домой из кафе, как тут в них влетел самокатчик. Отец успел закрыть малолетнего сына телом и принял удар на себя. При этом отмечается, что в результате столкновения мужчина получил травмы — медики диагностировали у него травму головы и стопы.
По информации телеграм-канала, на самокатчика писать заявление не супруги не стали. В пресс-службе ГИБДД Уфы Mkset также отметили, что по данной ситуации обращений в полицию не поступало.
Ранее в ГИБДД Башкирии напомнили о новых правилах езды на электросамокате, вступивших в силу 1 марта 2023 года. Так, скорость движения по городу на электросамокатах и других видах электротранспорта не должна превышать 25 километров в час по тротуарам, велодорожкам и пешеходным дорожкам, если масса средства передвижения не превышает 35 килограммов.
При этом ездить на электросамокате разрешено и по правому краю проезжей части дорог, однако это касается только граждан в возрасте от 14 лет. Скорость движения в парках и скверах не должна превышать 8 километров в час.