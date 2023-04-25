В Уфе самокатчик на скорости сбил мужчину с ребенком

Сообщается, что инцидент произошел ранее на Гостином дворе. Супруги с ребенком возвращались домой из кафе, как тут в них влетел самокатчик. Отец успел закрыть малолетнего сына телом и принял удар на себя. При этом отмечается, что в результате столкновения мужчина получил травмы — медики диагностировали у него травму головы и стопы.