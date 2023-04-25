В Башкирии прохожие обнаружили на улице тело несовершеннолетнего

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В городе Сибай при неизвестных обстоятельствах погиб 13-летний подросток. Его тело обнарижили прохожие на одной из городских улиц. Об этом сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
Как сообщили в ведомстве, по факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка.
— Сибайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РБ устанавливаются обстоятельства смерти подростка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее в Уфе под окнами жилого дома на бульваре Ибрагимова обнаружили тело 17-летнего подростка, выпавшего из окна. Спасти его не удалось — подросток скончался на месте.