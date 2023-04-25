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В Уфе на месяц ограничат движение по улице Менделеева

25 апреля 2023, 05:13
Фото: 1MI

В Уфе с 25 апреля по 30 июня ограничат движения на улице Менделеева

Об этом сообщили в мэрии Уфы.

С сегодняшнего дня и до 30 июня в Уфе будет частично перекрыта улица Менделеева на участке от С. Агида и до улицы Губайдуллина. Как сообщили в мэрии, перекрыт проезд будет по крайней правой полосе.

Фото: мэрия Уфы

Связно перекрытие с работами «Уфаводоканала» по капитальному ремонту водопровода по улице Менделеева от улицы Обской и до С. Агиша.

Водительским транспортным средствам рекомендуется заранее планировать маршруты движения.

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#Элина Сайфранова
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