В Уфе на месяц ограничат движение по улице Менделеева

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
С сегодняшнего дня и до 30 июня в Уфе будет частично перекрыта улица Менделеева на участке от С. Агида и до улицы Губайдуллина. Как сообщили в мэрии, перекрыт проезд будет по крайней правой полосе.
Связно перекрытие с работами «Уфаводоканала» по капитальному ремонту водопровода по улице Менделеева от улицы Обской и до С. Агиша.
Водительским транспортным средствам рекомендуется заранее планировать маршруты движения.