В Башкирии выявили три случая опасной тропической болезни с высоким риском смерти

В Роспотребнадзоре по Башкирии раскрыли количество случаев малярии, зарегистрированных в республике за прошедший 2022 год. В минувшем году их было три, в каждом из случаев заболевание в Башкирию привезли из Африки, два случая из ЦАР (Центральноафриканской республики) и один из Чада. В каждом из случаев одной болезни были выявлены различные возбудители.