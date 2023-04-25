В Башкирии выявили три случая опасной тропической болезни с высоким риском смерти

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В Роспотребнадзоре по Башкирии раскрыли количество случаев малярии, зарегистрированных в республике за прошедший 2022 год. В минувшем году их было три, в каждом из случаев заболевание в Башкирию привезли из Африки, два случая из ЦАР (Центральноафриканской республики) и один из Чада. В каждом из случаев одной болезни были выявлены различные возбудители.
И если в 2022 году все случаи заболевания удалось вылечить, то в 2021 году от малярии скончался один из четырех пациентов, которые отправились на отдых, но помимо сувениров привезли еще и опасную тропическую инфекцию.
Однако для того чтобы подхватить опасную инфекцию необязательно ехать в дальние тропические страны. В зоне риска по заболеваемости мышиной лихорадкой оказались четыре района Башкирии. В Уфимском, Благовещенском, Ермекеевском и Мишкинском районах показатели превышены в несколько раз.
Также на рубеже 2022 и 2023 годов в Башкирии начали фиксировать привозные случаи кори.