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В Башкирии выявили три случая опасной тропической болезни с высоким риском смерти

25 апреля 2023, 05:10
Фото: 1MI

В Башкирию из Африки привезли три случая опасного заболевания с высокой летальностью

Все случаи заболевания были завозными и привезли заболевание из стран Африки.

В Роспотребнадзоре по Башкирии раскрыли количество случаев малярии, зарегистрированных в республике за прошедший 2022 год. В минувшем году их было три, в каждом из случаев заболевание в Башкирию привезли из Африки, два случая из ЦАР (Центральноафриканской республики) и один из Чада. В каждом из случаев одной болезни были выявлены различные возбудители.

И если в 2022 году все случаи заболевания удалось вылечить, то в 2021 году от малярии скончался один из четырех пациентов, которые отправились на отдых, но помимо сувениров привезли еще и опасную тропическую инфекцию.

Однако для того чтобы подхватить опасную инфекцию необязательно ехать в дальние тропические страны. В зоне риска по заболеваемости мышиной лихорадкой оказались четыре района Башкирии. В Уфимском, Благовещенском, Ермекеевском и Мишкинском районах показатели превышены в несколько раз.

Также на рубеже 2022 и 2023 годов в Башкирии начали фиксировать привозные случаи кори.

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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