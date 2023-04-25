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В Башкирии простились с пятью погибшими участниками СВО

25 апреля 2023, 11:18
Фото: 1MI
Церемонии прощаний проходили в Уфе, Салавате, Стерлитамаке,

В минувшую субботу простились с 45-летним Алеком Сагитдиновым. Как сообщает глава Буздякского района Ильнур Игдиев, мужчина участвовал в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер» с декабря 2022 года. 

Погиб Алек Сагитдинов, со слов главы муниципалитета, 18 февраля 2023 года. У погибшего остались жена и пятеро детей.

Алек СагитдиновАлек Сагитдинов
Алек Сагитдинов
Фото: Ильнур Игдиев // vk.com

На следующий день, 23 апреля, в Уфе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 25-летним Дмитрием Нарбаевым. Об этом сообщает глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. 

Известно, что Дмитрий окончил Уфимский топливно - энергетический колледж, в 2016 году был призван в армию на срочную службу. Участие в специальной военной операции мужчина принимал с 2022 по 2023 года. Погиб 28 февраля при выполнении долга. 

Дмитрий НарбаевДмитрий Нарбаев
Дмитрий Нарбаев
Фото: Сергей Плотников // vk.com

В этот же день в селе Старогусево в Бакалинском районе простились с младшим сержантом Андреем Горшковым. По информации главы муниципалитета Александра Андреева, мужчина погиб 26 марта.

— После окончания школы овладел профессией электро-газосварщика, отслужил в армии, затем переехал в Норильск. Получил там высшее образование, работал мастером производства, — Александр Андреев. 

Осенью прошлого года, со слов главы района, Андрей Горшков был мобилизован для участия в специальной военной операции. Служил в должности командира отделения инженерно-саперной роты танкового полка. Погиб 26 марта. 

Андрей ГоршковАндрей Горшков
Андрей Горшков
Фото: Александр Андреев // vk.com

В понедельник в Стерлитамаке простились с Дмитрием Щепакиным. Мужчина также погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях сообщает мэр города Рустем Газизов. 

Дмитрий ЩепакинДмитрий Щепакин
Дмитрий Щепакин
Фото: Рустем Газизов // vl.com

Простились в понедельник и с младшим сержантом Ильнуром Аптикаевым. Как сообщает администрация города Стерлитамак, мужчина погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Ильнур Аптикаев окончил ПУ №35 по профессии газосварщик, в период с 2004 по 2006 годы проходил службу в армии. Осенью 2022 года был призван на военную службу по частичной мобилизации. 

Ильнур АптикаевИльнур Аптикаев
Ильнур Аптикаев
Фото: Администрация города Салават // vk.com
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