УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании

– Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение. Более того, люди, не работающие в УГМК, но связанные с нашими отраслями, также хотели бы принять участие в форуме. Среди них наши потенциальные партнеры, соискатели и другие заинтересованные люди, которым интересно сотрудничество с УГМК сейчас или в будущем, - заявил Джахангир Махмудов, директор по трансформации ОАО «УГМК».