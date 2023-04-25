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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

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УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании

25 апреля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Форум трансформации стартует с 27 апреля

Спикерами форума выступят руководители УГМК, которые расскажут об основных направлениях работы в рамках корпоративной стратегии: безопасность труда, развитие ресурсной базы и геологоразведка, закупки и логистика, операционные улучшения и другие темы. Отдельные тематические блоки будут посвящены цифровым решениям в горной металлургии, а также новым технологиям на производстве, например, искусственному интеллекту, роботизации и переходу на альтернативные источники топлива.

– Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение. Более того, люди, не работающие в УГМК, но связанные с нашими отраслями, также хотели бы принять участие в форуме. Среди них наши потенциальные партнеры, соискатели и другие заинтересованные люди, которым интересно сотрудничество с УГМК сейчас или в будущем, - заявил Джахангир Махмудов, директор по трансформации ОАО «УГМК».

Трансляция Форума будет вестись в официальных соцсетях организатора.

#Валерия Панаева
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