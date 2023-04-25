УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Спикерами форума выступят руководители УГМК, которые расскажут об основных направлениях работы в рамках корпоративной стратегии: безопасность труда, развитие ресурсной базы и геологоразведка, закупки и логистика, операционные улучшения и другие темы. Отдельные тематические блоки будут посвящены цифровым решениям в горной металлургии, а также новым технологиям на производстве, например, искусственному интеллекту, роботизации и переходу на альтернативные источники топлива.
– Формат открытого обсуждения поможет каждому из наших коллег лучше понять цели компании и вовлечься в их достижение. Более того, люди, не работающие в УГМК, но связанные с нашими отраслями, также хотели бы принять участие в форуме. Среди них наши потенциальные партнеры, соискатели и другие заинтересованные люди, которым интересно сотрудничество с УГМК сейчас или в будущем, - заявил Джахангир Махмудов, директор по трансформации ОАО «УГМК».
Трансляция Форума будет вестись в официальных соцсетях организатора.