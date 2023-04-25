Тяжелый день: в Уфе часть проспекта Октября в час пик перекрыл автобус

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Утром 25 апреля в Уфе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Что именно произошло на перекрестке улицы Шафиева и проспекта Октября пока неизвестно. Однако судя по городским камерам наблюдения на оживленной магистрали несколько затруднено движение.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Уфе. В данный момент с автобуса сняты все опознавательные знаки, также его отогнали в сторону обочины, для того, чтобы не затруднять движение.
Напомним, в Уфе утром 25 апреля уже произошло ДТП с участием реанимобиля скорой помощи, а также еще один инцидент, в котором замешан горящий транспорт.