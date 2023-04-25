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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:29

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Тяжелый день: в Уфе часть проспекта Октября в час пик перекрыл автобус

25 апреля 2023, 04:18
Фото: mkset.ru

В Уфе пассажирский автобус попал в ДТП на Шафиева и перекрыл часть проспект Октября

В данный момент автобус стоит на светофоре и вокруг него столпилось множество людей.

Утром 25 апреля в Уфе произошло ДТП с пассажирским автобусом. Что именно произошло на перекрестке улицы Шафиева и проспекта Октября пока неизвестно. Однако судя по городским камерам наблюдения на оживленной магистрали несколько затруднено движение.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Уфе. В данный момент с автобуса сняты все опознавательные знаки, также его отогнали в сторону обочины, для того, чтобы не затруднять движение.

Напомним, в Уфе утром 25 апреля уже произошло ДТП с участием реанимобиля скорой помощи, а также еще один инцидент, в котором замешан горящий транспорт.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Происшествия
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