Туризм на промпредприятиях Башкортостана оценили на федеральном уровне

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
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Updated Сегодня, 11:57
В рамках прошедшего в Москве II Всероссийского акселератора по промышленному туризму состоялось награждение лучших предприятий и региональных команд, успешно развивающих это направление. Благовещенский завод ОМК (входит в состав Объединенной металлургической компании) удостоен двух дипломов победителя в номинации «ПРОМмастерство» за профессионализм и мастерство в разработке и проведении экскурсий и «ПРОМэкскурсовод» за проведение лучших промышленных экскурсий.
Промышленный туризм как самостоятельное направление работы начал активно развиваться в ОМК Благовещенск с 2022 года. Сегодня на заводе организуются туристические маршруты для различных возрастных категорий. Кроме того, в планах разработка виртуальных туров, которые позволят детям до 14 лет увидеть «горячее» сердце завода —сталелитейный и кузнечно-прессовый цеха. При проведении экскурсий ключевое значение придается безопасности туристов на промплощадке.
Если в прошлом году предприятие посетило более тысячи человек, то участие в акселераторе, обучение и внедрение рекомендаций экспертов АСИ, позволили увеличить турпоток и уже в марте этого года завод посетило более 200 человек. Основной аудиторией таких экскурсий остаются школьники и студенты.
«Благодаря нашей работе все больше людей открывают для себя новые необычные маршруты по Башкортостану, а школьники и студенты знакомятся с рабочими и инженерными профессиями арматуростроения. Мы активно сотрудничаем с городским музеем, учебными заведениями, отраслевыми министерствами и ведомствами республики, туроператорами и средствами массовой информации. Считаю, что сегодня мы максимально близки к основному девизу и хештегу акселератора #Открытая промышленность», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
В рамках Всероссийского акселератора также состоялась защита региональных стратегий по развитию промышленного туризма 20 субъектов Российской Федерации. По ее итогам команда Республики Башкортостан была награждена дипломом победителя в номинации «ПРОМдвижение» за лучшую стратегию по продвижению промышленного туризма. Помимо договоренностей о расширении спектра предприятий Башкортостана, представленных на карте промышленного туризма, было одобрено предложение проводить в день работников промышленности Башкирии — 1 декабря —всероссийский форум открытых корпораций по обмену опытом проведения промышленных экскурсий.
II Всероссийский акселератор «Открытая промышленность» — это проект, который АСИ реализует при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Главные цели проекта — формирование положительного имиджа промышленных предприятий России; создание инструмента повышения лояльности к качеству российской продукции; увеличение количества экскурсионных программ по промышленному туризму, доступных для посещения; создание региональных туристических программ для увеличения туристического потока.