Туризм на промпредприятиях Башкортостана оценили на федеральном уровне

Промышленный туризм как самостоятельное направление работы начал активно развиваться в ОМК Благовещенск с 2022 года. Сегодня на заводе организуются туристические маршруты для различных возрастных категорий. Кроме того, в планах разработка виртуальных туров, которые позволят детям до 14 лет увидеть «горячее» сердце завода —сталелитейный и кузнечно-прессовый цеха. При проведении экскурсий ключевое значение придается безопасности туристов на промплощадке.