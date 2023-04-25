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Стало известно, как изменится движение транспорта в Уфе

25 апреля 2023, 14:53
Фото: 1MI
Изменения связаны с отменой двух автобусных о маршрутах — № 118 и 165т

Сегодня в Уфе была приостановлена работв двух маршрутов общественного транспорта. В частности, речь идет о о маршрутах № 118 и 165т, которые обслуживал частный перевозчик Виктор Искалин. Соответствующее заявление перевозчик подал месяц назад. По словам самого Искалина, данное решение связано с травлей, которую против него якобы развязало руководство республики.

Данные маршруты, в свою очередь, обслуживали маршруты из Уфы до Иглино и Тавтиманово. Чтобы не сорвать транспортное обслуживание, со среды, 26 апреля будут ездить следующие автобусы, сообщает Центр организации перевозок республики Башкортостан.

Маршрут «Иглино — Тавтиманово»
Из Тавтиманово: в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00
С остановки ЖД станция с. Иглино: 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут «Иглино — Балтика- Кальтовка»
Из Балтики: в 08:30, 12:00, 16:30 (ежедн, кр. вс.), 18:00 (вс),
С остановки ЖД станция с. Иглино: 09:30, 14:00, 17:30 (ежедн., кр. пт, сб., вс.), 18:30 (пт., сб., вс.).

Далее до любой остановки Уфы пассажиры смогут уехать на маршрутах «Башавтотранса», где действуют все льготы:

№432а (ул. Аральская) — Иглино)
№165 (Колхозный рынок –Иглино)
№ 236 м (Уфа — Охлебинино), перевозчиком ООО «Уфимские автобусные линии»

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#Азамат Нухов
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