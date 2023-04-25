Стало известно, как изменится движение транспорта в Уфе

Данные маршруты, в свою очередь, обслуживали маршруты из Уфы до Иглино и Тавтиманово. Чтобы не сорвать транспортное обслуживание, со среды, 26 апреля будут ездить следующие автобусы, сообщает Центр организации перевозок республики Башкортостан.



Маршрут «Иглино — Тавтиманово»

Из Тавтиманово: в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00

С остановки ЖД станция с. Иглино: 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.



Маршрут «Иглино — Балтика- Кальтовка»

Из Балтики: в 08:30, 12:00, 16:30 (ежедн, кр. вс.), 18:00 (вс),

С остановки ЖД станция с. Иглино: 09:30, 14:00, 17:30 (ежедн., кр. пт, сб., вс.), 18:30 (пт., сб., вс.).



Далее до любой остановки Уфы пассажиры смогут уехать на маршрутах «Башавтотранса», где действуют все льготы:



№432а (ул. Аральская) — Иглино)

№165 (Колхозный рынок –Иглино)

№ 236 м (Уфа — Охлебинино), перевозчиком ООО «Уфимские автобусные линии»