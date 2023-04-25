Соль-Илецк зажигает цены: сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Соль-Илецке в сезон в 2023 году подорожает вход на соленые озера — об этом сообщается в местных пабликах курорта. Как заявил «АиФ-Оренбург» гендиректор ООО «Соленые озера» Виктор Доценко, входной билет на озера в том числе и для жителей Башкирии обойдется в 350 рублей с человека. Подорожание стоимости прохода он связал со значительным ростом цен «на всё — от топлива и запчастей для техники до инструментов и оборудования».
При этом детям до семи лет вход, в который включено пользование шезлонгами, останется бесплатным. При этом оплата на входе только безналичная — местные жители предупреждают, что могут возникнуть проблемы с очередью из-за сбоя терминала.
Известно, что купальный сезон на озерах начнется 1 июня и продлится до конца сентября. Одновременно с этим появилась информация о том, что в 2023 году на курорте появится бассейн с пресной водой.
По данным соцсетей, стоимость проживания в Соль-Илецке в 2023 году в среднем составит от 250 рублей с человека за койко-место и от 1 000 до 4 000 рублей за ночь за семейные домики в зависимости от условий проживания. Недельный отдых в Соль-Илецке в 2023 году оценивают примерно в 8 000 рублей на человека.
Как сообщал Mkset, в прошлом году курортный сезон в Соль-Илецке был под угрозой. Тогда в начале мая стало известно, что паводок размыл породы под озерами. Специалисты, опасаясь за жизнь и здоровье туристов, сочли необходимым провести укрепительные работы, прежде чем пускать на территорию отдыхающих. Курорт открылся лишь 15 июня.
Ранее жители Соль-Илецка придумали способ бесплатно отдохнуть на соленых озерах.