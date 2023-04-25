Соль-Илецк зажигает цены: сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах

Известно, что купальный сезон на озерах начнется 1 июня и продлится до конца сентября. Одновременно с этим появилась информация о том, что в 2023 году на курорте появится бассейн с пресной водой.



По данным соцсетей, стоимость проживания в Соль-Илецке в 2023 году в среднем составит от 250 рублей с человека за койко-место и от 1 000 до 4 000 рублей за ночь за семейные домики в зависимости от условий проживания. Недельный отдых в Соль-Илецке в 2023 году оценивают примерно в 8 000 рублей на человека.