Шокирующее видео, отмена автобусных рейсов и попытка убийства в Башкирии

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
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Updated Сегодня, 16:59
Шокирующий инцидент произошел ранее в деревне Янтышево Хайбуллинского района республики. 53-летняя мать попыталась зарезать собственную спящую дочь. Женщина поднесла кухонный нож к шее девочки и нанесла той ранение. Девочка проснулась и начала кричать, на громкие звуки прибежал отец семейства, сумевший оттолкнуть мать от девочки. Как выяснилось, ментальное здоровье женщины пошатнулось ещё 1,5 года назад, когда умерла её сестра. Позднее женщину доставили в специализированную лечебницу, а девочку — в хирургическое отделение.
Суд в Башкирии начнет рассматривать дело об убийстве Дины Махияновой. В связи с этим Mkset вспоминает трагическую историю, случившуюся в Башкирии в августе 2022 года. Ранее следователи завершили расследование убийства 31-летней чиновницы Дины Махияновой. Как сообщили в пресс-службе СК Башкирии, обвинения по статьям «истязание» и «убийство» предъявлено бывшему мужу убитой 37-летнему жителю Белорецка. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
В Башкирии сформировали медицинскую роту для отправки в зону СВО. В нее войдут врачи, медсестры, инструкторы, санитары и другие специалисты. Сначала медики пройдут обучение в парке «Патриот». Там для них уже проводят занятия по тактической медицине- в полевых и боевых условиях. После этого медработников отправят в зону СВО, где они будут лечить раненых из башкирских батальонов. Отмечается, что состав медицинской роты вошли добровольцы.
В сети обсуждают видео, снятое, как утверждается, на бульваре Славы в Уфе. На кадрах видеозаписи неизвестный мужчина догнал и буквально повалил девушку на проезжую часть. На видео запечатлен момент, когда девушка, будто чуть вырвавшись вперед, начинает переходить дорогу. В этот же момент её с усилием хватает за руку неизвестный молодой человек, спустя мгновение он резким движением буквально роняет девушку на дорогу. Так, оказавшись на земле, начинает отряхиваться — мужчина, грубо схватив девушку за талию, поднимает её и собирает выпавшие вещи.
Сегодня в Уфе была приостановлена работа двух маршрутов общественного транспорта. В частности, речь идет о маршрутах № 118 и 165т, которые обслуживал частный перевозчик Виктор Искалин. Соответствующее заявление перевозчик подал месяц назад. По словам самого Искалина, данное решение связано с травлей, которую против него якобы развязало руководство республики. Данные маршруты, в свою очередь, обслуживали маршруты из Уфы до Иглино и Тавтиманово. Подробнее ознакомиться с изменениями можно здесь.