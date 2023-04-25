mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Шокирующее видео, отмена автобусных рейсов и попытка убийства в Башкирии

25 апреля 2023, 16:02
О главных событиях 25 апреля в Уфе и республике - в дайджесте Mksety

Шокирующий инцидент произошел ранее в деревне Янтышево Хайбуллинского района республики. 53-летняя мать попыталась зарезать собственную спящую дочь. Женщина поднесла кухонный нож к шее девочки и нанесла той ранение. Девочка проснулась и начала кричать, на громкие звуки прибежал отец семейства, сумевший оттолкнуть мать от девочки. Как выяснилось, ментальное здоровье женщины пошатнулось ещё 1,5 года назад, когда умерла её сестра. Позднее женщину доставили в специализированную лечебницу, а девочку — в хирургическое отделение.

Суд в Башкирии начнет рассматривать дело об убийстве Дины Махияновой. В связи с этим Mkset вспоминает трагическую историю, случившуюся в Башкирии в августе 2022 года. Ранее следователи завершили расследование убийства 31-летней чиновницы Дины Махияновой. Как сообщили в пресс-службе СК Башкирии, обвинения по статьям «истязание» и «убийство» предъявлено бывшему мужу убитой 37-летнему жителю Белорецка. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

В Башкирии сформировали медицинскую роту для отправки в зону СВО. В нее войдут врачи, медсестры, инструкторы, санитары и другие специалисты. Сначала медики пройдут обучение в парке «Патриот». Там для них уже проводят занятия по тактической медицине- в полевых и боевых условиях. После этого медработников отправят в зону СВО, где они будут лечить раненых из башкирских батальонов. Отмечается, что состав медицинской роты вошли добровольцы.

В сети обсуждают видео, снятое, как утверждается, на бульваре Славы в Уфе. На кадрах видеозаписи неизвестный мужчина догнал и буквально повалил девушку на проезжую часть. На видео запечатлен момент, когда девушка, будто чуть вырвавшись вперед, начинает переходить дорогу. В этот же момент её с усилием хватает за руку неизвестный молодой человек, спустя мгновение он резким движением буквально роняет девушку на дорогу. Так, оказавшись на земле, начинает отряхиваться — мужчина, грубо схватив девушку за талию, поднимает её и собирает выпавшие вещи.

Сегодня в Уфе была приостановлена работа двух маршрутов общественного транспорта. В частности, речь идет о маршрутах № 118 и 165т, которые обслуживал частный перевозчик Виктор Искалин. Соответствующее заявление перевозчик подал месяц назад. По словам самого Искалина, данное решение связано с травлей, которую против него якобы развязало руководство республики. Данные маршруты, в свою очередь, обслуживали маршруты из Уфы до Иглино и Тавтиманово. Подробнее ознакомиться с изменениями можно здесь.

 

#Азамат Нухов#Общество#Город#Происшествия
Подпишитесь
10 жалоб и 14 ножевых: история шокирующего убийства молодой чиновницы из Башкирии
Сегодня, 12:26
Башкирия отправит врачей и медсестер в зону СВО
Сегодня, 12:08
В Уфе обсуждают видео на котором мужчина жестко толкает девушку под колеса автомобиля
Сегодня, 12:33
Соль-Илецк зажигает цены: сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах
Сегодня, 10:22
«Дикий туризм»: как в Башкирии годами развивают туризм, но ничего не получается
Вчера, 04:51
«Люди-свиньи»: Митю Фомина заставили петь среди мусора на Сибайском полумарафоне
Сегодня, 06:35