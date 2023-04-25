Шокирующее видео, отмена автобусных рейсов и попытка убийства в Башкирии

В сети обсуждают видео, снятое, как утверждается, на бульваре Славы в Уфе. На кадрах видеозаписи неизвестный мужчина догнал и буквально повалил девушку на проезжую часть. На видео запечатлен момент, когда девушка, будто чуть вырвавшись вперед, начинает переходить дорогу. В этот же момент её с усилием хватает за руку неизвестный молодой человек, спустя мгновение он резким движением буквально роняет девушку на дорогу. Так, оказавшись на земле, начинает отряхиваться — мужчина, грубо схватив девушку за талию, поднимает её и собирает выпавшие вещи.