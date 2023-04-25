«Пятёрочка» разыгрывает более 3 000 полезных призов для дачников

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Акция пройдет до 29 мая 2023 года во всех магазинах сети.
Все гости «Пятёрочки», совершив покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке и зарегистрировав его на сайте, смогут участвовать в еженедельном розыгрыше призов, среди которых наборы для пикника и барбекю, подвесные кресла-коконы, бассейны, грили, велосипеды и многое другое. За статусом розыгрыша можно следить в личном кабинете на сайте акции.
Помимо того, среди пользователей сервиса экспресс-доставки каждую неделю в рамках акции будет разыгрываться электросамокат.
Также дополнительно предусмотрены призы при покупке на любую сумму товаров от партнеров. Так, каждый гость сможет принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнеров, полный список которых можно найти на сайте.
И вот еще что: «Пятёрочка» дает всем друзьям шанс выиграть крупную денежную сумму. Для этого нужно отправить своему другу ссылку на участие, чтобы он смог по ней зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. И по итогам одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.
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