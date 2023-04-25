mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Изображение материала

«Пятёрочка» разыгрывает более 3 000 полезных призов для дачников

25 апреля 2023, 12:33
Фото: ТС "Пятёрочка"
«Пятёрочка» запускает новую акцию «Открываем дачный сезон», чтобы порадовать своих гостей более чем 3 000 полезных призов для загородного отдыха: это наборы продуктов, шампуров, мобильных кондиционеров и музыкальных колонок.

Акция пройдет до 29 мая 2023 года во всех магазинах сети.

Все гости «Пятёрочки», совершив покупку на сумму от 450 рублей в одном чеке и зарегистрировав его на сайте, смогут участвовать в еженедельном розыгрыше призов, среди которых наборы для пикника и барбекю, подвесные кресла-коконы, бассейны, грили, велосипеды и многое другое. За статусом розыгрыша можно следить в личном кабинете на сайте акции.

Помимо того, среди пользователей сервиса экспресс-доставки каждую неделю в рамках акции будет разыгрываться электросамокат.

Также дополнительно предусмотрены призы при покупке на любую сумму товаров от партнеров. Так, каждый гость сможет принять участие в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнеров, полный список которых можно найти на сайте.

И вот еще что: «Пятёрочка» дает всем друзьям шанс выиграть крупную денежную сумму. Для этого нужно отправить своему другу ссылку на участие, чтобы он смог по ней зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. И по итогам одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

 

Реклама. ООО «Агроторг».

Подпишитесь
10 жалоб и 14 ножевых: история шокирующего убийства молодой чиновницы из Башкирии
Сегодня, 12:26
Башкирия отправит врачей и медсестер в зону СВО
Сегодня, 12:08
В Уфе обсуждают видео на котором мужчина жестко толкает девушку под колеса автомобиля
Сегодня, 12:33
Соль-Илецк зажигает цены: сколько денег брать жителям Башкирии для отдыха на озерах
Сегодня, 10:22
«Дикий туризм»: как в Башкирии годами развивают туризм, но ничего не получается
Вчера, 04:51
«Люди-свиньи»: Митю Фомина заставили петь среди мусора на Сибайском полумарафоне
Сегодня, 06:35