«Пятёрочка» разыгрывает более 3 000 полезных призов для дачников

И вот еще что: «Пятёрочка» дает всем друзьям шанс выиграть крупную денежную сумму. Для этого нужно отправить своему другу ссылку на участие, чтобы он смог по ней зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. И по итогам одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.