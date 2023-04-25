Подведены итоги онлайн-консультаций на актерский факультет ГИТИСа

Четвертый год подряд консультации проходят в онлайн-формате. Конкурсанты читали Чехова, Пушкина, Маяковского, Островского, Блока, исполняли стихи и песни собственного сочинения. Екатерина Георгиевна Николаева, старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа, давала в рамках онлайн-консультаций индивидуальные советы каждому участнику по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актерского мастерства. Наиболее благоприятное впечатление произвели сразу восемь человек из Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Им зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре.