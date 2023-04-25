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Подведены итоги онлайн-консультаций на актерский факультет ГИТИСа

25 апреля 2023, 07:21
Фото: 1MI
Мероприятие для абитуриентов Приволжского федерального округа прошло на платформе Webinar в рамках цифрового образовательного проекта компании «Поколение М»

Во второй тур испытаний приглашены сразу восемь человек. Башкортостан представляли выпускники Уфы, Стерлитамака и Мелеуза.

Четвертый год подряд консультации проходят в онлайн-формате. Конкурсанты читали Чехова, Пушкина, Маяковского, Островского, Блока, исполняли стихи и песни собственного сочинения. Екатерина Георгиевна Николаева, старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа, давала в рамках онлайн-консультаций индивидуальные советы каждому участнику по подбору и расширению репертуара, а также некоторым техникам актерского мастерства. Наиболее благоприятное впечатление произвели сразу восемь человек из Приволжского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Им зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре.

Перед консультациями педагог провела открытый мастер-класс, на котором дала рекомендации, какие произведения абитуриентам лучше выбирать для прослушиваний, от каких стоит отказаться и что еще может повлиять на результаты творческих испытаний.

В прошлых сезонах победу в конкурсе одерживали студенты из Башкирии, например, молодой житель Мелеуза — Данил Федоров. По результатам прослушивания юному актеру засчитали экстерном прохождение сразу двух отборочных туров на факультет института театрального искусства. Ранее в рамках проекта школьников из Башкирии приглашали принять участие в создании энциклопедии будущего, а также помогали юным модельерам попасть на главные подиумы страны. Кроме того, юные художницы из республики стали победительницами конкурса в Москве.

#Валерия Панаева
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