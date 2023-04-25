В Уфе обсуждают видео на котором мужчина жестко толкает девушку под колеса автомобиля

На видео запечатлен момент, когда девушка, будто чуть вырвавшись вперед, начинает переходить дорогу. В этот же момент её с усилием хватает за руку неизвестный молодой человек, спустя мгновение он резким движением буквально роняет девушку на дорогу. Так, оказавшись на земле, начинает отряхиваться - мужчина, грубо схватив девушку за талию, поднимает её и собирает выпавшие вещи.