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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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В Уфе обсуждают видео на котором мужчина жестко толкает девушку под колеса автомобиля

25 апреля 2023, 12:33
Фото: 1MI

Опасная прогулка: неизвестный парень толкнул девушку прямо под колеса машин в Уфе

Инцидент попал на видеорегистратор проезжавшего рядом автомобиля

В сети обсуждают видео, снятое, как утверждается, на бульваре Славы в Уфе. На кадрах видеозаписи неизвестный мужчина догнал и буквально повалил девушку на проезжую часть.

На видео запечатлен момент, когда девушка, будто чуть вырвавшись вперед, начинает переходить дорогу. В этот же момент её с усилием хватает за руку неизвестный молодой человек, спустя мгновение он резким движением буквально роняет девушку на дорогу. Так, оказавшись на земле, начинает отряхиваться - мужчина, грубо схватив девушку за талию, поднимает её и собирает выпавшие вещи. 

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по республике. Мы опубликуем ответ сразу после получения. 

Если вы узнали героев этого видео, просим вас сообщить об этом в редакцию Mkset: напишите нашему боту в телеграм.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Видео
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