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Неустановленные доходы: В Башкирии у экс-чиновника нашли 1,5 млн долларов и не только

25 апреля 2023, 04:54
Фото: 1MI

В госказну ушли 1,5 млн долларов, две квартиры и земли экс-замминистра ЖКХ Башкирии

126 миллионов рублей — стоимость двух квартир в Уфе и земли в Крыму.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила об утверждении Верховным судом Башкирии решения по иску надзорного ведомства. Прокуратура требовала изъять в пользу государства имущество уже бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Решение об обращении в госказну 1,5 млн долларов и недвижимости в Уфе и в Крыму на сумму 126 млн рублей ранее принял Уфимский районный суд. Но данное решение пытались оспорить в Верховном суде республики, однако как оказалось тщетно.

Помимо обращения в доход государства имущества бывшего чиновника, суд признал недействительными сделки по отчуждению им имущества в пользу третьих лиц, совершенные в целях его сокрытия.

Также в ведомстве подчеркнули, что исполнение решения суда взято на контроль прокуратуры республики.

Имущество экс-депутата в Башкирии на 18 млн рублей заберут в доход государства
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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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