Неустановленные доходы: В Башкирии у экс-чиновника нашли 1,5 млн долларов и не только

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:57
Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила об утверждении Верховным судом Башкирии решения по иску надзорного ведомства. Прокуратура требовала изъять в пользу государства имущество уже бывшего заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.
Решение об обращении в госказну 1,5 млн долларов и недвижимости в Уфе и в Крыму на сумму 126 млн рублей ранее принял Уфимский районный суд. Но данное решение пытались оспорить в Верховном суде республики, однако как оказалось тщетно.
Помимо обращения в доход государства имущества бывшего чиновника, суд признал недействительными сделки по отчуждению им имущества в пользу третьих лиц, совершенные в целях его сокрытия.
Также в ведомстве подчеркнули, что исполнение решения суда взято на контроль прокуратуры республики.