Неустановленные доходы: В Башкирии у экс-чиновника нашли 1,5 млн долларов и не только

Решение об обращении в госказну 1,5 млн долларов и недвижимости в Уфе и в Крыму на сумму 126 млн рублей ранее принял Уфимский районный суд. Но данное решение пытались оспорить в Верховном суде республики, однако как оказалось тщетно.