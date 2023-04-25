«Немножко не про туризм»: как Башкирия отправила пенсионеров открывать Беларусь

Плохо то, что при этом не развивается конкуренция, которая всегда полезна для бизнеса. Туроператоры-участники программы получают гарантированный доход, им не нужно бороться за клиентов. Еще один недостаток «долголетия», как считают представители отрасли, — в ограниченном выборе туров: если он не будет расширяться, то за пять-шесть лет пенсионер может исчерпать возможности программы. Но это все же лучше, чем ничего.