«Немножко не про туризм»: как Башкирия отправила пенсионеров открывать Беларусь

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Башкирия отправила в Беларусь первую группу туристов-пенсионеров по программе «Башкирское долголетие». Стоимость тура составляет 41,5 тыс. рублей, часть из которых выплачивают из бюджета республики. Участник программы за восьмидневные «каникулы» в Беларуси заплатит 26,5 тыс. рублей.
Как сообщили в правительстве, в этом году республика направит на «Башкирское долголетие» 48 млн рублей. В Минтуризма подчеркивают, что программа помогает развивать туризм в целом. Однако опрошенные Mkset эксперты считают, что это не совсем так.
«Развитие социального туризма — это немножечко не о туризме, это все-таки о внутриполитической ситуации в стране. Если мы поддерживаем пенсионеров, это делается в первую очередь по политическим мотивам. Пенсионеры — это большая часть населения, которая голосует за власть, и она должна быть довольна. Опять же забота о детях — это больше политические моменты, чем эффективные моменты с точки зрения туризма», — отмечает эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова.
Между тем она поддерживает такую политику поддержки населения, подчеркивая, что региональные власти должна давать не только «какие-то минимальные вещи» для выживания, но и организовывать какие-то досуговые мероприятия. Это поднимает патриотизм и создает стабильность в регионе.
Представители регионального турбизнеса с этим полностью согласны.
«Это — своего рода мера социальной поддержки населения. Но туризм должен развиваться в условиях рынка. Здесь же спрос создается искусственно», — объяснил Mkset один из руководителей туркомпании.
Плохо то, что при этом не развивается конкуренция, которая всегда полезна для бизнеса. Туроператоры-участники программы получают гарантированный доход, им не нужно бороться за клиентов. Еще один недостаток «долголетия», как считают представители отрасли, — в ограниченном выборе туров: если он не будет расширяться, то за пять-шесть лет пенсионер может исчерпать возможности программы. Но это все же лучше, чем ничего.
Экономист Всеволод Спивак отмечает, что выделанная на «Башкирское долголетие» 48 млн рублей — не та сумма, которая может оказать какое-либо влияние на развитие башкирского туризма.
«Эта программа какого-то заметного воздействия на развитие туризма не окажет и, более того, она скорее всего этой цели не преследует», — считает он.
Он не исключает, что таким образом в регионе могут получить поддержку «конкретные инициативы конкретных людей».
Более подробно том, как в Башкирии обстоят дела с туризмом, читайте в большом материале Mkset.